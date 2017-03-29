兆豐投信發行ETF 3/31上市

2017-03-29

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣將出現一檔報酬率比台灣50ETF（0050）更好的ETF？第一家官股投信發行的兆豐台灣藍籌30ETF日前獲准成立，預計3月31日掛牌上市。兆豐投信統計，若以過去10年的回測總報酬率來看，台灣藍籌30ETF發行所依據的台灣藍籌30指數報酬達115.7％，遠勝於台灣50指數的77.03％。

負責編製藍籌30指數的台灣指數公司總經理陳欣昌表示，台灣藍籌30ETF創下4個第一，除了是第一檔官股投信發行的ETF外，也是第一檔台灣指數公司自行編製指數授權發行的ETF；另外還是2012年以來，第一檔台股原型ETF再度上市，以及第一檔採用現金申贖機制的ETF。

陳欣昌表示，台灣藍籌30指數是台灣指數公司去年度最新發表的指數之一，挑選台股30家同時具備獲利好、股利佳、市值大的企業。台灣50指數是取其市值前50大之企業，而台灣藍籌30ETF挑選的不僅是市值大，還考量其獲利能力與股利分配能力；其中，獲利能力必須是「稅後淨利／營收」連續3年排行上市公司前50％，股利分配能力須連續3年每股現金股利發放排名前50％，因此，台灣藍籌30ETF可謂是台股ETF的進化版。

根據兆豐投信統計，目前台灣藍籌30ETF權重最大的個股為台積電（2330），權重占比為21.31％，排行第二為中華電（2412）的8.44％，第三是國泰金（2882）的6.92％，接下來則是台塑（1301）和南亞（1303），跟台灣50ETF前五大成分股—台積電、鴻海（2317）、台塑化（6505）、中華電、大立光（3008）明顯不同。