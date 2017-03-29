以債作股 仁寶入股樂視

2017-03-29

〔記者卓怡君／台北報導〕仁寶（2324）去年第四季獲利創近5季新高，總經理陳瑞聰（見圖，記者卓怡君攝）樂觀看待今年表現，預計整體出貨量上看9000萬台，年增10％，其中NB出貨量4000萬台，並上修智慧型裝置出貨目標至3600萬台，與去年持平，新事業相關產品倍增至1000萬台；此外，為強化與樂視戰略合作，仁寶將投資7億人民幣（約新台幣30億元）參與樂視子公司樂視致新現金增資，進行全方位合作。

仁寶去年第四季提列樂視6.95億元備抵呆帳，手中握有樂視應收帳款達82.9億元。仁寶昨宣布投資樂視子公司，法人解讀為「以債作股」，陳瑞聰強調，目前收款狀況正常，已回收近5成，本季不會再提列損失，展望第二季，PC及NB出貨季增5-10％，智慧型裝置出貨季增逾50％。

法人高度關注樂視與新台幣升值問題，陳瑞聰表示，未來與樂視合作將不僅限於手機，而將進一步跨至電視、物聯網、VR等，新品第三季推出，至於新台幣急升，對所有出口商來說都很辛苦，希望政府要跳出來做些事。

仁寶去年第四季單季稅後淨利26.13億元，創5個季度新高，季增20％，年增15％，單季EPS0.61元，累計全年稅後淨利81.31億元，年減6％，EPS為1.88元，全年匯損12.43億元，第四季匯兌收益4.02億元。