正瀚上市案再觸礁 恐退件收場
2017-03-29
〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃股王正瀚生技（6534）上市案再度觸礁！證交所昨舉行董事會，3件上市案送進董事會審查，去年底審查未通過的正瀚生技，昨天再度鎩羽而歸。證交所指出，該案將退回上市審議會，不過可以預見，再通過審查的機會不高，應該會「退件」。
證交所副總簡立忠表示，正瀚生技去年12月上市案未過後，該公司經過3個月補充所需資料，昨再送進董事會審查，但證交所董事會認為補充的資料仍有疑慮及尚待觀察事項，為保障投資人權益，因此將全案退回上市審議會。
簡立忠指出，董事會的3個疑慮，首先是正瀚的自有研發能力尚待觀察。主要是正瀚生技前身為美國CPB，正瀚回台灣之後，主要研發人員並沒有跟著回來，因此，能否研發出新的產品，還要觀察。
其次是銷貨過度集中的問題，正瀚去年年報出爐後，公司銷售的單一客戶集中度雖從第三季的96％降至80％，但該單一客戶又是公司持股30％的大股東，因此也有疑慮。
第三則是該公司所訂的承銷參考價為330元，其承銷價格是根據本益比法，但比較參考的對象不甚合理，且該公司在興櫃也曾被列為注意警示股票，綜合以上考量，證交所董事會打了回票。
至於之前上市審議會所列的CPB移轉回台過程、業務移轉交易價格之合理性，簡立忠則表示，正瀚雖然也有補充資料，但這仍是要審酌的問題之一，未來也會提交給上市審議會。
證交所透露，將儘速召開上市審議會，審查正瀚生技的上市案，會將證交所董事會及經理部門的意見提交給審議會；但目前來看，3個有疑慮的地方，有些短時間很難改變，因此可預料將無法通過上市審議，退件機會提高。
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