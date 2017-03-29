光罩今年提前董監改選 傳吳國精掌舵

2017-03-29

〔記者洪友芳／新竹報導〕國內老牌的光罩廠台灣光罩（2338）公告今年將提前全面改選董監，業界傳出，大股東之一、同時也是光纖被動元件廠波若威（3163）董事長吳國精，有意引進新的經營團隊，再造台灣光罩；吳專精財務，業界人脈豐沛，預料若順利引進，對台灣光罩營運將有正面助益。

台灣光罩前年改選董監，明年屆滿才需改選，但公司前天公告6月23日召開股東常會，將提前全面改選董事7席（含獨立董事3席）及監察人2席，加上近期股價直攀升，引起市場矚目。

台灣光罩發言人林良桔證實，因有特定持股人士對光罩有興趣，欲引進新的經營團隊，該公司董事會才決定提前全面改選董監，至於是哪位特定人士，他不知情；他並透露，台灣光罩近期會公布去年財報，全年仍虧損，將連續兩年呈現虧損。

台灣光罩是工研院衍生出來的公司，成立30年，與約同時期成立的台積電（2330）、華邦電（2344）等公司，一同見證台灣半導體產業的發展歷程；20年前，國內半導體蓬勃發展時，台灣光罩股價最高達237元，曾吸引裕隆集團投資。

台灣光罩現任董事長暨總經理陳碧灣，為工研院早期派到美國RCA學習半導體技術的種子團隊成員之一，其他成員還包括曹興誠、曾繁城、胡定華、史欽泰、楊丁元等業界名人。

吳國精現個人持股台灣光罩0.89％、女兒吳昭宜持股0.99％，皆名列主要股東；業界傳出，他早期曾任工研院財務主管，參與過電子所當年衍生公司的創立，對於台灣光罩深具期許與使命感，欲引進新的經營團隊，再造台灣光罩，已獲力晶、偉銓等主要股東支持。

台積電採自家內製光罩，聯電也有特定合作廠商，台灣光罩以成熟製程的中低階產品為主，殺價競爭嚴重，獲利逐年下滑，近兩年除了本業出現虧損，更因台灣光罩轉投資隱形眼鏡公司流失日本客戶訂單，衝擊整體營運虧損擴增。