開收盤前掛大量假委託單 投資人將採預收款券

2017-03-29

〔記者陳永吉／台北報導〕小心！開盤或收盤前用大量假委託單製造下單假象，之後再取消，這種做法將被盯上。證交所董事會昨通過將修改「營業細則」，未來投資人若在開盤前或收盤前有大量委託並取消的情形，證交所將對個別投資人採取預收款券的措施。

證交所副總簡立忠表示，曾有投資人或券商反映，開收盤前都有大量委託單突然撤銷的情況，嚴重影響市場行情及交易秩序，因此證交所決定修改營業細則，該修正案若獲主管機關通過，再經過3個月宣導期，就會正式實施。

證交所指出，所謂的大量，證交所有一個認定標準，就是單一有價證券每週委託、撤銷達5千個單位以上，且是該有價證券委託、撤銷張數排行前三名的投資人，證交所會先請券商通知該名投資人，委託撤銷的動作已經被注意，若連續3週都未改善，第4週起為期一週，將對該投資人採取預收款券措施，造成投資人在委託時的不便，以達成維護交易秩序的目的。

證交所指出，過去有些投資人利用開收盤前的大量假委託單，製造該檔個股開盤或收盤的假象，卻在正式開收盤前才撤銷委託單，導致開收盤價不如原本委託單多寡的預期，因此，唯有修改相關規定，提高投資人製造假委託單的門檻，才能保障多數投資人的權益。