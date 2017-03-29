台股青紅燈》只對當沖降稅，對嗎？

2017-03-29

台股再不濟，如今也到一萬點關前，而且還是在本土法人、散戶集體放棄下的漂亮成績。令人不解，萬點前的台股根本沒有救市的必要，監管單位還是以救市之名積極推動當沖降稅。

當沖降稅，一般交易卻不降，這就是鼓勵賭博，即使打著恢復股市量能的大旗，但多數投資人心知肚明：這不是賭博，什麼才是賭博？但當局就像掉入一例一休的困局一樣，無論外界怎麼理性分析，不改就是不改。

台股衝萬點已是不易，本土投資人多數在一旁觀望，而本土法人與公股銀行則藉機倒貨，只剩外資單槍匹馬，帶頭衝鋒。高點風險已高，若再降稅引來每天上沖下洗的投機客，更添台股的不確定性，本土投資人更不願意進場，當局說成交量會增加，才怪！

當沖降稅，加上搞了些奇奇怪怪、很少人看得懂的金融商品，把股市弄得像是神秘的新興教派，只剩一些狂熱的信徒在膜拜，正常投資人則敬鬼神而遠之。這是殺雞取卵，即使短暫衝出一些量，等到信徒耗盡錢財，再也沒有香油錢可以奉獻，量能會萎縮到更可怕的地步。

一例一休窒礙難行，就弄了一堆函釋，這是旁門左道，只會讓事情更難推動。如果台股量能不足，想要鼓勵投資人進場，就直接降交易稅吧，一旦股票掉到具有投資價值，投資人自然就會進場。如果只是對投機客降稅，這帖藥恐怕會害慘了台股。（多哥）