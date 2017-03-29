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中國騰訊砸537億收購 成特斯拉第5大股東

2017-03-29

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）向美國證交會（SEC）申報文件顯示，中國網路鉅子騰訊控股最近以17.8億美元（約537.6億台幣），經由公開市場和特定對象增發新股的收購，取得了特斯拉5%股權，成為特斯拉的第5大股東。

這筆投資交易讓中國騰訊在快速擴張的汽車領域，取得顯著的市場地位。騰訊投資美國和中國提供共乘服務、正發展自駕的電動車的新創公司，包括滴滴出行、NextEV、Future Mobility。對特斯拉來說，騰訊投資則提供額外的資金緩衝，由於特斯拉正提高產量，準備啟動新款電動車Model 3。

取得5％股權

消息公布後，特斯拉股價在美股盤前交易大漲2.7%，至277.35美元。目前，特斯拉最大股東為創辦人馬斯克，持股大約21%，其次富達投資持股14%，第三股東為Baillie Gifford，持股8.2%，第四股東T. Rowe Price，持股7.3%。

SEC文件顯示，騰訊以17.8億美元取得特斯拉約820萬股，約合每股217.67美元。騰訊以特斯拉3月17日特定增發和公開市場收購的方式取得這些股份，價格低於特斯拉當日最低股價261.20美元，折價比達16.7%。

特斯拉日前表示，將透過股票和債券配售籌資多達14億美元，在該公司力推價格更親民的Model 3電動車款之際，希望減緩資產負債表的壓力。分析師先前擔憂，特斯拉電動車交付量可能會低於市場預期。這分析曾衝擊特斯拉股價先前走低。

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  • 中國網路鉅子騰訊控股最近以17.8億美元（約537.6億台幣），取得了特斯拉5%股權，成為特斯拉的第5大股東。（路透）

    中國網路鉅子騰訊控股最近以17.8億美元（約537.6億台幣），取得了特斯拉5%股權，成為特斯拉的第5大股東。（路透）

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