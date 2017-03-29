紫光擴張IC版圖 獲北京6600億銀彈
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國紫光集團力拚IC（積體電路）版圖擴張，週二（28日）和中國國家開發銀行（國開行）、中國國家集成電路產業投資基金（IC大基金）管理人華芯投資簽署協議，敲定官方銀彈高達1500億人民幣（約6600億台幣），為紫光在迄2020年止的「十三五（第13個5年規劃）」期間收購交易和建立世界級半導體業，取得北京政策「認證」和資金協助。
料將用於併購及擴展產能
紫光和中國國開行、中國IC大基金管理人華芯投資公司分別簽署「『十三五』開發性金融合作協議」、「戰略合作協議」。隸屬於中國政府的國開行將在「十三五」期間向紫光提供各類融資支1000億人民幣，華芯投資擬對紫光意向投資500億人民幣，重點支持紫光發展IC相關業務區塊。
紫光並未對外說明將如何運用來自北京的政策性資金，但該集團過去一直積極併購和擴張旗下半導體產能，已成為中國IC「國家隊」旗手，目標在降低對外國IC科技依賴。中國「十三五」規劃把以IC為核心的「新一代資通訊」創新突破，列為國家戰略；其今年政府工作報告指要全面實施「戰略新興產業」發展規劃，加快人工智慧、IC、第5代行動通訊等技術研發。
中國政府將投資1500億美元，尋求在2025年前把中國製IC在國內的市占率由9%提高至70%，達到半導體設計製造的領先地位；該野心引發美國華府去年底曾警告，北京半導體政策可能扭曲全球市場和扼殺創新，傷害到美國利益。
紫光投資300億美元（約9060億台幣）的南京半導體產業基地於2月間已動工，完成後將生產中國最大規模的記憶體晶片產品，包括3D NAND Flash（儲存型快閃記憶體）、DRAM（動態隨機存取記憶體）等。此外，該集團也尋求擴張在武漢的記憶體和儲存設備生產。
紫光2013年起積極在半導體領域併購，先後收購中國的展訊通信和銳迪科。紫光欲入股投資美國硬碟大廠威騰電子和DRAM大廠美光科技、台灣半導體封裝測試廠（力成、矽品和南茂）等計畫，均被國安顧慮擋下。紫光旗下主要事業還包括IC開發商紫光國芯和記憶體商長江存儲。
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