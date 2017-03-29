iPhone 8超級換機潮 摩根大通上調蘋果目標價
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕今年是iPhone推出10週年，蘋果秋季預期將推出iPhone大改款新機（或稱iPhone 8），備受矚目。摩根大通（JP Morgan）看好iPhone 8換機潮「超級週期」，對蘋果2018年會計年度iPhone銷售預測數字由2.45億支提高至2.6億支，並把蘋果股票目標價從142美元提高至165美元。
從142美元提高至165美元
根據摩根大通發展出來的專有換機模型顯示，迄今年9月，iPhone用戶平均手機持有時間基本上將達「6.4季」；該機構分析師霍爾（Rod Hall）表示，此數字「創4年來所見的最高」，主要由於過去2年相對疲弱的iPhone換機需求造成，「我們認為市場普遍未意識到，這回iPhone週期會有多強勁」。
摩根大通認為，在各界預期iPhone 8將重新設計大改款下，蘋果可能吸引大量iPhone忠誠用戶「果粉」（蘋果粉絲）升級換機的需求。外電先前引述產業分析師、供應鏈消息透露，蘋果預期今年將推出3款iPhone，含高階的週年紀念版在內；這款高階iPhone 8預期將配備無邊框OLED（有機發光二極體）螢幕、玻璃底座機殼和3D前相機系統等功能，可支援臉部識別和擴增實境（AR）應用。
霍爾分析，iPhone 8應大部份符合傳聞，包括手機售價預測超過1000美元（約逾新台幣3.02萬元），果真如此，將是迄今為止最昂貴的iPhone。蘋果今年下半年發表的iPhone 8新品，真正挑戰在於：手機生產數量是否足夠，以滿足消費者需求，尤其採OLED螢幕的新技術預期將限制蘋果手機量產能力。
摩根大通預測，迄今年9月底的該一季度，iPhone用戶數將達11.4億，遠高於2014年進入iPhone 6週期前的5.42億。霍爾也預測，迄9月進入iPhone 8和iPhone 7s產品週期前，首次購買iPhone新用戶將占iPhone總用戶數57%。
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標題：iPhone 8超級換機潮 摩根大通上調蘋果目標價
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