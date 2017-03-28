榮成前2月匯損已達1億

2017-03-28

〔記者李靚慧／台北報導〕工紙大廠榮成（1909）昨日法說指出，去年下半年以來，中國廢紙、煤炭等原料大漲並維持高檔走勢，3月以來似有拉回修正跡象，加上新台幣持續走強，榮成集團1、2月帳上人民幣匯損已直逼新台幣1億元，成為今年營運的變數；但因1、2月獲利已打好基礎，對今年還是抱持審慎樂觀態度。

榮成副總經理鄒永芳表示，榮成去年合併營收325.12億元、年增21.2％，稅後盈餘24.07億元、年增157.4％，EPS2.79元，創下歷史新高紀錄。

榮成去年獲利表現亮麗，主要在於去年底以來，中國廢紙、煤炭等原料大漲並維持高檔，激勵營收、獲利成長；加上台灣二林廠及中國平湖廠新增共45萬噸產能，且認列子公司相關處分損益。

不過，今年3月中旬起，中國工紙價格開始下滑，同時間，廢紙價格也有修正，是否持續走跌，鄒永芳認為，必須觀察4、5月的報價。

另一個變數則在於匯率走勢。榮成指出，去年榮成集團的匯兌損失達6億多，今年1、2月的匯兌損失，主要還是在於台幣兌人民幣，因台幣走強，榮成主要持有的外幣又是人民幣，估計1、2月兌人民幣的帳面損失達新台幣1億元。

展望今年，榮成表示審慎樂觀，主因在於前兩月自結合併營收達64.53億元，年增48.15％，本業獲利年成長達284.7％，更是歷史新高，為今年獲利表現打下不錯的基礎。