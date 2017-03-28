集盛去年EPS0.34元 聚陽7.39元

2017-03-28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕尼龍粒、尼龍絲大廠集盛（1455）公布去年財報，由於去年底起尼龍漲勢猛烈，其毛利率、營業利益率、稅後純益率「三率三升」，堪稱獲利績優生，今年前兩個月營收續好；法人分析，紡織業如集盛這樣的紗線廠股價對利多反映告一段落，接下來可期待成衣業股價表現。

集盛去年毛利率5.25％，較前年增加2.65個百分點；營業利益率1.53％，年增2.03個百分點；淨利率1.6％，年增2.72個百分點；每股盈餘（EPS）0.34元，年增54.5％。

法人觀察股價走勢發現，日線已形成M頭，短期拉動無力，除了技術面弱下來，尼龍絲在中國的價格已向下修正25％，雖然台灣尼龍絲價格走的是國際盤，品質也精良許多，但報價難免會受影響，預估這波修正會到5月。

世界成衣大廠聚陽（1477）去年「三率三降」，毛利率20.42％、營益率8.81％、淨利率6.97％；EPS7.39元，年減29.8％、失守10元大關。董座周理平樂觀認為，今年表現將優於去年，只是通路客戶大多以折扣刺激買氣，為了保有工廠的開機率，聚陽也配合降低報價，聚陽的獲利之戰將持續。聚陽今年前兩月營收年減16.72％。法人技術面分析，聚陽股價站上所有均線，呈現多頭排列，代表漲勢才要開始。