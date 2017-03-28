聯芯12吋廠Q2量產 聯電吃補

2017-03-28

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠聯電（2303）的28奈米製程技術，獲准移轉給中國子公司廈門聯芯12吋廠，預計最快第二季導入量產，初期產能5千片，年底將擴增至1萬片，業界看好聯電技術勝過中芯，聯電預估，聯芯今年整體產能可望占營收比重達5％至10％之間。

聯芯是由聯電、廈門市政府與福建省電子資訊集團三方共同合資的12吋晶圓代工廠，資本額20.7億美元，聯電預計5年內出資13.5億美元；聯芯去年底完工投產，創下聯電20個月就開始量產的12吋廠新紀錄。

聯芯已完工的晶圓廠，規劃月產能共5萬片，目前量產的第一座廠以導入40奈米製程為主，月產能約1.1萬片，聯電預計最快第二季將其中5千片轉量產28奈米製程，年底再擴增5千片，合計1萬片的28奈米製程，等於第一座廠月產能共1.6萬片，等2.5萬片填滿後，再考慮量產另一座2.5萬片的廠。

聯電指出，該公司技術授權28奈米技術給子公司聯芯，技術授權金額2億美元，將依進度認列技術授權金；但因聯芯為子公司，對聯電僅有現金收入，權利金不算獲利，另預估聯芯今年整體產能可望占營收比重達5％至10％之間。半導體業界認為，聯電在南科的28奈米技術良率已趨水準，勝過中芯，看好技術授權聯芯的競爭力。

依照投審會規定，聯電已開始量產14奈米製程，符合赴中國併購、參股投資的製程技術需落後該公司在台製程技術一個世代的規定。

聯電表示，該公司12吋廠生產主要基地仍分別在南科與新加坡，目前南科與新加坡廠的月產能各5萬片，南科廠已量產自主研發的14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，並出貨給主要客戶，良率達先進製程的業界競爭水準，此製程將有助客戶開拓新應用電子產品。