裕日車去年EPS15.44元 中華車2.34元
2017-03-28
〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆集團旗下裕日車（2227）公布去年合併營收為348.6億元，年增4.94％；去年稅後淨利達46.31億元，年增11.16％，EPS15.44元，優於前年同期的13.89元。
中華汽車（2204）公布去年營收為305.77億元，稅後淨利達31.89億元，EPS為2.34元，與前年持平。董事會通過每股擬配發現金股利1.6元，以昨日收盤價28.25元估算，現金殖利率約5.66％。
裕隆集團昨也同步宣布人事異動，原納智捷汽車總經理胡開昌將轉任顧問，遺缺由原裕日車總經理蔡文榮接任；裕日車總經理則由原裕日車副總李振成升任，該人事案自4月1日起生效。
裕隆集團表示，納智捷為裕隆集團核心的汽車自主品牌事業，胡開昌從品牌草創之初至今近10年，帶領團隊從無到有，一步一腳印為納智捷品牌經營奠定穩固基礎。
基於集團組織傳承體制、培育年輕專業經理人，集團決定進行人事調整布局，未來集團將持續借重胡開昌的豐富經歷與專業，委請胡開昌擔任顧問，參與納智捷品牌重大策略。
納智捷品牌經營管理將轉由蔡文榮接任負責，蔡文榮在裕隆集團服務超過35年，自裕隆汽車工程中心開始一路歷練，擁有研發、業務、企劃等相關多元管理經驗。
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