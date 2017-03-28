社子島二階環評 環署︰尊重北市
〔記者鍾泓良、羅添斌、陳梅英、陳炳宏／綜合報導〕台北市長柯文哲上任推動生態社子島計畫，並宣示二○二○年動工。然而，昨天內政部都市計畫委員會討論該案時，有學者表示，行政院秘書長陳美伶曾發文指出，社子島都市計畫變更涉及幅度過大，建議北市應辦理政策環評。不過，市府堅持社子島計畫早在郝市府時期就公告實施，生態社子島屬都計變更，因此只須二階環評；若要做政策環評，開發將再推延兩、三年。
環保署副署長詹順貴表示，社子島案是從以前的低度開發變更為幅度更大的計畫，就類似新訂都市計畫概念，所以環保署建議要做政策環評，會到環保署審議，但後來北市環保局決定要做個案環評，那就會在台北市審核。
若改政策環評 開發再拖兩三年
北市環保局副局長盧世昌解釋，政策環評是指評估開發案有沒有必要性，個案環評則是該開發案對於環境的影響。他強調，政策環評沒有「准、駁」，就是開放討論，最後達成共識，依照往例，會進行兩、三年。
台大城鄉所教授康旻杰指出，柯市府修訂案在人口、開發與過去計畫差異太大，幾乎為全新都市計畫，應遵照行政院意見提出政策環評。他也點出，根據內政部、國發會統計，北市人口都是呈現萎縮，不解為何唯獨社子島開發人口從現存一．一萬人暴增至三．二萬人。
社子島專案辦公室執行長易立民表示，社子島都市計畫早在一○○年就已公告實施，生態社子島屬於都計變更，因此，應不屬於政策環評中「新訂或擴大都市計畫」要件，認為只要完成由市府主導的二階環評就好。環保局同樣也認同，社子島無須實施政策環評。
行政院昨天表示，此事是由國發會審查，並非由秘書長審查，僅是以秘書長名義發出公文，發出的內容也是在說明國發會審查意見。
國發會則說，當初召開協調會議時，國發會的確根據會議討論的結論建議進行政策環評，但案子出去後，是否要進行政策環評，還是要由主管機關環保署決定；據指出，環保署的態度是不強求北市府一定要進行政策環評，主要理由是，北市府正在進行的二階段環評，其嚴格程度並不亞於政策環評，因此，國發會尊重環保署決定。
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