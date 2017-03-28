北市籲公告地價每1～3年調整

2017-03-28

〔記者鍾泓良／台北報導〕公告地價為地價稅稅基，按「平均地權條例」規定，每三年重新公告地價一次。台北市地政局長李得全昨天表示，近年不動產市場景氣波動頻繁，公告地價三年一調，難以跟上市場腳步，建議應在內政部平均地權條例修法之際放寬彈性，讓地方政府可視實際地價變動，選擇每一至三年公告。若中央修法通過，明年地價稅就可適用調整。

地政局表示，台北市去年調整公告地價，反映過去三年累計公告土地現值變動，一次調漲三十．三八％，引發民怨。然而，今年公告土地現值下跌二．四三％，卻因去年才剛調整過，必須等到一○八年才會再調整，屆時難保是漲或是跌。

地政局表示，中央已在一○四年八月召開會議討論「平均地權條例修正草案」，並於去年十一月八日送內政部法規會審查，目前提送修正版本調整為公告地價「兩年一調」。

李得全指出，因各地方政府條件不同，他建議，應讓地方政府視情況自由選擇一至三年調整一次公告地價，若修法通過，明年就能適用。

地政局昨也公布男女持有台北市不動產分析，根據統計，全市不動產所有權總人數約十五．七萬人，其中，男、女分別占總人數五十．六五％及四十九．三五％，無明顯差距。然而在拋棄繼承比例中，具繼承產權的女性共有七．○九％拋棄繼承，男性只有四．七四％，顯示「傳子不傳女」、「女子出嫁為外姓」的情況仍然存在。