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投縣建議︰休息日加班費一律1.5倍

2017-03-28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣政府率先對一例一休開槍，在上週聽取業者和勞工意見後，昨天在縣務會議決議，儘速向中央建議，包括休息日加班費一律以一．五倍計算、例假日每月四天，休哪一天由勞資雙方共同討論決定；另外，加班時數以季或年為總量管制，並取消每月加班四十六小時的上限。

例假日每月四天 勞資討論決定

南投縣長林明溱表示，綜合業者和勞方的意見，建議中央修法，讓勞工休息日的加班費，一律以一．五倍計算；而例假日每月休四天，如何休假、休哪一天，由勞資雙方商討後決定，政府應給予企業較大的彈性。

加班時數採總量管制

此外，基層勞工想多賺點錢，卻因每月加班時數上限為四十六小時而無法多加班；資方也說，有淡、旺季之分，很難排假，建議加班時數改以總量管制方式，以季或半年、一年為單位，讓加班時數有更大的彈性。

取消每月加班46小時上限

林明溱也說，新加坡早在一九七九年就實施一例一休，但實施後卻窒礙難行，後來也廢除該制，希望中央能儘快修法，才不會讓企業因一例一休造成勞資對立，進而影響整體經濟。

對於縣府提出三項重點建議中央修法，泰雅度假村總經理李吉田表示，這三項都能接受，但觀光旅宿業更需要的是上班時數彈性運用，即目前規範勞工一週上班四十小時，每天最多八小時，但服務業無法硬性規定每天八小時，希望能在一週四十小時工時的前提下，由勞資雙方討論彈性調整。

縣內吳姓勞工則認為，很多公司都用低薪僱用員工，勞工若不加班，根本賺不到錢，身為勞工，當然希望薪水能高一點。

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  • 南投縣長林明溱（記者陳鳳麗攝）

    南投縣長林明溱（記者陳鳳麗攝）

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