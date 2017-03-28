國家級投資公司 董座拍板 執行長未定

2017-03-28

〔記者黃佩君／台北報導〕國家級投資公司月初宣布團隊即將到位，但目前尚未出爐，民進黨立委邱志偉昨關切高層人選是否難產。國發會副主委龔明鑫表示，目前董事長人選已確定，基本上沒有問題，但執行長等相關重要人事尚未定案，將儘速擇期報告。

國家級投資公司目前架構設定資本額為100億元，政府股權不超過5成，但以協助推動5+2創新產業等政策為主。公司董事長人選月初傳出已有眉目，消息傳出原考慮張忠謀、林信義及施振榮等大咖，但因利益迴避等問題最後都「割愛」，不過目前已找到人選，組織架構約為董、總、副總、基金經理人等約7、8人。

邱志偉昨表示，國發會月初時曾表示一個月內組織人選將定案，但目前仍遲未出爐，是否人事難產、遭遇困難？

龔明鑫表示，董事長人選必須具備相應的能力，並須切割個人目前既有事業，甄選難度確實比較高，精挑細選有一定的能力，但他也證實董事長基本上已確定、沒有問題，但還有執行長等高層尚未定案，待定案後將儘速報告。