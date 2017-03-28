安泰銀去年獲利 金融海嘯後最大衰退

2017-03-28

〔記者李靚慧／台北報導〕受到TRF（目標可贖回遠期契約）提存的衝擊，安泰銀（2849）去年稅後盈餘僅10.5億元、年減68%，EPS0.63元，獲利創下金融海嘯以來最大衰退幅度，但今年仍力拚維持去年0.6元現金股利的水準。

安泰銀總經理俞宇琦指出，去年獲利表現大幅衰退，主要是因承作TRF業務，進行大額呆帳提存，同時全面進行資產整頓。

展望今年，安泰銀財務長徐世偉分析，TRF的提存已近尾聲，經營團隊希望將所有的一次性變數，都留在去年財報上，今年將持續優化資產負債與業務結構，提升資金運用效率。