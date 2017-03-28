寶成去年EPS4.43元 創18年新高

2017-03-28

〔記者楊雅民／台北報導〕寶成（9904）公布去年合併營收為2748.95億元，年增2.2%，稅後淨利130.57億元，創歷史新高，稅後每股盈餘4.43元，則創下18年來新高。

稅後淨利創歷史新高

寶成表示，去年製鞋業務占合併營收比重為70.9%；運動用品通路業務成長幅度相對強勁，占合併營收比重由前年的27.1%增加至28.7%；其他業務營運則無重大變動，占合併營收比重為0.4%。

隨著合併營收的持續增長，加上內部積極提升整體營運效率成效已浮現，去年合併營業毛利從前年的645.05億元增加至703.83億元，年增9.1%。

且因合併營業費用控管得宜，合併營業淨利亦由前年的123.53億元大幅增加至176.29億元，年增42.7%，合併營業淨利率則由前年的4.6%提升至6.4%。

合併營業外收入及支出方面，去年合併營業外淨收益為86.51億元，較前年增加7.64億元，年增9.7%，以寶成持股20%的潤成投資控股轉投資的南山人壽營運表現最為突出，去年認列潤成投控的投資收益為42.55億元，較前年增加5.61億元。