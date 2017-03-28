| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

寶成去年EPS4.43元 創18年新高

2017-03-28

〔記者楊雅民／台北報導〕寶成（9904）公布去年合併營收為2748.95億元，年增2.2%，稅後淨利130.57億元，創歷史新高，稅後每股盈餘4.43元，則創下18年來新高。

稅後淨利創歷史新高

寶成表示，去年製鞋業務占合併營收比重為70.9%；運動用品通路業務成長幅度相對強勁，占合併營收比重由前年的27.1%增加至28.7%；其他業務營運則無重大變動，占合併營收比重為0.4%。

隨著合併營收的持續增長，加上內部積極提升整體營運效率成效已浮現，去年合併營業毛利從前年的645.05億元增加至703.83億元，年增9.1%。

且因合併營業費用控管得宜，合併營業淨利亦由前年的123.53億元大幅增加至176.29億元，年增42.7%，合併營業淨利率則由前年的4.6%提升至6.4%。

合併營業外收入及支出方面，去年合併營業外淨收益為86.51億元，較前年增加7.64億元，年增9.7%，以寶成持股20%的潤成投資控股轉投資的南山人壽營運表現最為突出，去年認列潤成投控的投資收益為42.55億元，較前年增加5.61億元。

廣告
  • 舊鞋救命國際基督關懷協會與寶成集團合作募鞋及彩繪。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    舊鞋救命國際基督關懷協會與寶成集團合作募鞋及彩繪。（資料照，記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寶成
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：寶成去年EPS4.43元 創18年新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.