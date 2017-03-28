終結連10升 2月房貸月減31億

2017-03-28

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布全體銀行2月購置住宅貸款（房貸）餘額為6兆3801億元，受到農曆年季節性因素影響，終結連10升，月減31億元。

央行官員表示，2月購置住宅貸款餘額下滑，主因1月在過年前有波交屋潮，且2月過完年也是傳統淡季所致。

行庫主管指出，當全體銀行新承作房貸金額，少於民眾本利攤的情況下，就會造成房貸餘額減少，依照過去經驗來看，2月農曆春節過後，不少客戶會拿部分年終獎金提前償還房貸，也是讓餘額下滑的原因之一。

央行官員表示，現階段房市以首購、換屋等自住客為主，八大公股行庫2月承作首購族的「青年安心成家方案」餘額為5759億元，月增21億元，占全體購置住宅貸款餘額比重也提升至9%以上。

土建融資2月增56億

反映房市上游的建築貸款（土建融資）方面，全體銀行2月土建融資餘額為1兆6518億元，月增56億元。

行庫主管表示，由於目前市場餘屋仍多，多數建商保守看待後市，並降低對土融的需求，使得近年土建融資難大幅成長，且需求多來自因應建案銷售的周轉金貸款。

行庫主管指出，2月土建融資餘額成長，除了一些來自建商的周轉金外，政府積極推動都市更新的效應也逐漸顯現，帶動都更的融資需求提升。