台灣民眾愛用手機購物 3成是買藥妝

2017-03-28

〔記者李靚慧／台北報導〕根據萬事達卡最新公布的手機網購行為調查，過去3個月，有半數（51.2%）的台灣消費者曾使用手機網購，「成長幅度」為大中華區之冠，而且近3成消費者購買藥妝美容產品（28.3%），比率為亞太區第2名。

比率為亞太區第2名

低頭滑手機已成為全民運動，但民眾滑手機都在做什麼？根據萬事達卡國際組織的最新調查，愈來愈多消費者使用手機網購，因為台灣過半數（51.2%）消費者曾在過去3個月使用手機進行網路購物。網購的商品類別，比重最高的前3名，分別是藥妝美容產品（28.3%）、衣服飾品（25.9%）與團購票券（24.3%）。

逾半消費者是手機網購族

此外，在手機科技的使用上，除了消費者已經習慣使用的行動網銀外，近年熱門的電子錢包、QR Code支付和NFC感應式支付也逐漸獲得消費者青睞。

至於亞太區其他市場，印度手機網購的比率高達75.8%，名列亞太區最愛手機網購的地區，緊接在後為中國（71.4%）與泰國（64.9%），而台灣消費者的手機網購比率，已從去年的46.6%成長至51.2%，成長幅度4.6%，高居大中華區之冠。

萬事達卡最新手機購物調查於2016年11月進行，亞太區報告針對其中14個市場、1500位年齡在18至64歲，擁有銀行帳戶的消費者，進行手機網購消費習慣的整體分析。

參與調查的14個亞太地區市場包括台灣、中國、香港、日本、韓國、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、印度、澳洲及紐西蘭。