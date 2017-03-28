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砸3千萬找蔡依林代言 翔宇生醫2個月就回本

2017-03-28

〔記者陳永吉／台北報導〕砸3000萬邀請天后蔡依林代言的翔宇生醫（6539），昨天舉行新產品「DV醇養妍」上市3個月熱賣100萬盒慶功會，翔宇董事長蔡家櫸表示，蔡依林魅力驚人，事實上公司產品只賣2個多月就把花的代言費賺回來，今年在保健品成長的帶動下，樂觀看待今年營收有成長3成的空間。

DV醇養妍熱銷百萬盒

成立於2011年的翔宇，致力於幹細胞及幹細胞分泌物（生長因子）研發、醫療級保養品及保健品研發與銷售、健康美療服務、代銷醫美填充物及醫美儀器設備等，旗下並擁有9家直營SPA門市，去年保健品營收比重僅15%，公司預估今年將上看30%至35%。

產品毛利率達80%

蔡家櫸表示，「DV醇養妍」是公司在2015年投入研發的自有產品，去年11月中在台灣開賣，今年1月底在中國開賣，並請蔡依林為該產品的兩岸代言人，因此台灣短短3個月熱賣100萬盒，中國至今也已賣了20萬盒，由於產品毛利率達80%，因此估算產品上市2個多月就已經賺回所花的3000萬代言費。

蔡家櫸指出，由於「醇養妍」定位成功，今年除了計畫把「醇養妍」產品正式透過環球購物中心帶到中國市場銷售外，也預計再推出3款不同的新健康產品，在台灣與中國兩地市場同步銷售，預計每季推出一支新品，目前計畫第二支新品為瘦身相關產品，第三支為養氣補身產品。

計畫第2季申請上櫃

蔡家櫸表示，公司去年在台灣的營收約10億元，今年目標上看12-15億元，中國地區則是今年才開始切入，希望會有好的表現。翔宇計畫今年第二季送件申請上櫃。

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  • 翔宇董事長蔡家櫸。（記者陳永吉攝）

    翔宇董事長蔡家櫸。（記者陳永吉攝）

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