《國際現場》中國炒手 前進馬國炒房

2017-03-28

由於中國國內房價飆漲，中國有錢人除了遠赴香港、澳洲和美國置產，也開始大買馬來西亞房地產，並取代新加坡，成為馬來西亞最大的房地產投資來源國。但中國政府近來祭出的資本管制措施，可能會抑制中國有錢人海外置產的行動。

房地產諮詢公司Real Capital Analytics針對馬來西亞逾1000萬美元的房地產交易所做的分析顯示，在2014至2016年間，中國有錢人或企業對馬來西亞房地產的投資金額已超過21億美元，高過新加坡企業的9.85億美元。

房地產諮詢公司高緯物業亞太研究部門主管奇亞西塔（Sigrid Zialcita）表示：「中國民眾如今有更多投資選擇，也對遠赴歐洲和美國置產感到自在，但並非每個人都有這種選擇，馬來西亞的房價相對買得起。」

馬來西亞政府表示，自2002年推出「馬來西亞，我的第二個家」移民政策以來，共有3萬2000名外國人獲得馬來西亞永久居住權，以中國人約8000名居首，其次是日本人4000名。圖為中國建商碧桂園在馬來西亞新山市推出的建案「森林城市」。（圖：路透，文：編譯盧永山）