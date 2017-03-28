東芝旗下西屋電氣 28日申請破產保護
2017-03-28
〔編譯盧永山／綜合報導〕日經新聞報導，東芝陷入虧損的美國子公司西屋電氣，最快在週二就會根據美國「破產法」第11章申請破產保護，並尋求與西屋電氣有技術合作關係的韓國電力公司，協助之後的重整。週一東芝股價開盤後大漲4%，收盤則下跌2.1%。
瑞穗證券分析師田中雄之（Takeshi Tanaka）表示：「西屋電氣申請破產保護，提高了東芝打消其海外核能業務風險的可能性，但這並未改變我們的看法，即東芝需要花很長的時間來重建誠信，還有許多待解決的問題。」
東芝去年12月中旬警告，西屋電氣出現數十億美元損失，並說正在調查該子公司主管做假帳問題，自此之後，東芝市值已蒸發逾5成，並使東芝陷入財務危機。
東芝先前表示，截至3月底為止的2016會計年度，將提報逾7000億日圓（62.8億美元）收購西屋電氣後的資產減值費用，使得該年度淨損可能高達3900億日圓（35億美元）。
東芝已2度延後公布2016年度第4季財報，理由是需要更多時間調查西屋電氣主管做假帳的問題，以及對其財務的衝擊。標準普爾本月稍早再度調降東芝債信評等，認為公司財務可能快速惡化。
針對日經新聞報導，東芝發布聲明表示，西屋電氣是否依據美國「破產法」第11章申請破產保護，最終將由董事會決定，並且須考慮到所有股東，包括東芝和債權人的權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 劉宇珊勾男舔冰 張瓊姿憂傳染A肝
- 雲林大蒜減產價揚 蒜農苦防賊
- 坑子口地主抗議 「飛彈」射星國國旗
- 拍戲假人上吊 舊員林醫院引虛驚
- 啟動脫歐 英相猶兼顧蘇格蘭與北愛問題
- Jolin自認是虎媽 從這裡看出來
- 四七言論自由日 北市辦導覽活動
- 男宮主藉雙修性侵女信徒557次 被判重刑與賠補償金
- 柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇
- 查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
- 鼓勵學子圓夢 屏縣府最高獎10萬
- 立委：婦聯會藉霸王條款規避監督
- 自由談》給小英政府找出路
- 嘉市9區域排水清淤 4月底前完成
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Non-profits face tough draft act
- 《自由廣場》兩岸協議不應馬規蔡隨
- 《聲之形》登台3天 哭破2千萬票房
- 高雄》市政質詢…藍批一例一休 綠譏沒問市政
- 〈廢核救家園〉還有60國管制核食 政府別想呼弄人民
- 【愛讀書】 《642件可寫的事》
- 新中橫神木村路段 邊坡施工交管
- MVP熱門雙雄對決 魏少賺到面子
- 雙北到桃園看球 搭捷運省荷包
- 全日本木笛賽 麻豆國小「銀」得漂亮
- 籃網3月「豪」狂 戰績勝騎士
- 日本排球選手場上爭吵 最後兩人竟接吻收場
- 年租金一億被嫌貴 交通局搬遷費保留
- 《焦點評論》巧婦下廚
- 防公產變私產 嚴管政府捐助財團法人
- 劇展打頭陣 兩廳院新點子系列5月開跑
- 巴塞爾錶現未來 實用+優雅 浪琴Record系列天文台認證 美度輕薄貼手 Oris復刻經典
- 社論》正視世代差距問題
- 郭富城爆申請結婚 急讓老媽抱孫
- 監院將黨產條例聲請釋憲 綠批國民黨頑抗
- 公教年金樓地板32160元 蔡今可望拍板
- 苗21線又坍 民怒明隧道無下文
- SBL票房冷 該重新包裝了
- 張信哲半百慶生 生日願是...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：東芝旗下西屋電氣 28日申請破產保護
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分