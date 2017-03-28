東芝旗下西屋電氣 28日申請破產保護

2017-03-28

〔編譯盧永山／綜合報導〕日經新聞報導，東芝陷入虧損的美國子公司西屋電氣，最快在週二就會根據美國「破產法」第11章申請破產保護，並尋求與西屋電氣有技術合作關係的韓國電力公司，協助之後的重整。週一東芝股價開盤後大漲4%，收盤則下跌2.1%。

瑞穗證券分析師田中雄之（Takeshi Tanaka）表示：「西屋電氣申請破產保護，提高了東芝打消其海外核能業務風險的可能性，但這並未改變我們的看法，即東芝需要花很長的時間來重建誠信，還有許多待解決的問題。」

東芝去年12月中旬警告，西屋電氣出現數十億美元損失，並說正在調查該子公司主管做假帳問題，自此之後，東芝市值已蒸發逾5成，並使東芝陷入財務危機。

東芝先前表示，截至3月底為止的2016會計年度，將提報逾7000億日圓（62.8億美元）收購西屋電氣後的資產減值費用，使得該年度淨損可能高達3900億日圓（35億美元）。

東芝已2度延後公布2016年度第4季財報，理由是需要更多時間調查西屋電氣主管做假帳的問題，以及對其財務的衝擊。標準普爾本月稍早再度調降東芝債信評等，認為公司財務可能快速惡化。

針對日經新聞報導，東芝發布聲明表示，西屋電氣是否依據美國「破產法」第11章申請破產保護，最終將由董事會決定，並且須考慮到所有股東，包括東芝和債權人的權益。