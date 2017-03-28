美職業移民簽證變嚴 中國富人憂心

2017-03-28

〔編譯王惠慧／綜合報導〕彭博報導，最受中國人歡迎的美國第五類優先職業移民（簡稱EB-5）簽證計畫，即將在下個月面臨重新審核，投資門檻可能會大幅提高，令準備移民的中國富人憂心忡忡。

1990年EB-5由美國國會立法通過，適用於有意在美國投資新設企業的投資人，使他們可以藉此辦法申辦移民，獲得美國永久居民的身分。報導指出，美國國會議員正在討論，擬將最低投資額從50萬美元調高至135萬美元。

中國約有700家提供海外移民服務的公司，其中大部分都有協助顧客取得EB-5簽證的服務。提供海外移民與留學服務的北京太平洋加達出國顧問（Can-Reach）美國方面負責人Judy Gao指出，「有些客戶開始要求我們，確定在4月28日前繳交他們的簽證申請，為此我們已經在加班。」

報導指出，中國的富裕階層利用這種方式，把自己的資金運到海外，同時還能獲得美國簽證，不見得在每種情況下都合法；但即使中國政府對此已經加強審核，中國富人佔EB-5簽證人數比例仍居高不下。

羅森顧問集團（RCG）與亞洲協會（Asia Society）數據顯示，每年有數千個中國投資人取得EB-5簽證，佔總人數約85%。Marketfield資產管理公司執行長邵爾（Michael Shaoul）也指出，EB-5簽證最低投資額若改變，將對當地房地產商造成衝擊，有些房地產商以此為搖錢樹，「任何中斷或改變中國富人投資的做法，將對美國重要城市的房地產循環造成影響。」

中國人行本月公布數據顯示，今年2月中國外匯存底3兆51.2億美元，終結連7月下滑，分析師指出，由於中國監管機構紛紛加大監管力度，加上人民幣匯率穩定，資金外流程度已大幅減緩，但中國外匯管理局仍張大眼睛尋找資金外流的漏洞。