矽谷頂尖軍火科技 遭中企鎖定併購

2017-03-28

〔編譯盧永山／綜合報導〕當川普政府和國會為健保改革等內政問題搞得焦頭爛額之際，中國企業正砸大錢，投資美國擁有頂尖技術的新創公司，引起美國各界關注。在此同時，中國企業在政府的壓力下，撤回對娛樂等產業的投資。

人工智慧、火箭引擎全收購

紐約時報日前報導，中國企業鎖定的美國新創公司，包括研發軍用機器人用人工智慧、火箭引擎、船艦感測器、可製造戰鬥機電腦螢幕等高科技零件的3D印表機等。進行這類投資的這些中國企業，很多隸屬於中國國有企業。

根據追蹤新創公司投資的CB Insights去年12月在官網發布的數據，中國企業在2015年共砸下99億美元投資矽谷的新創公司，去年前9個月又加碼35億美元。但有關中國企業共投資幾家研發軍用技術的新創公司或投資金額，CB Insights並未公布細節。

紐約時報報導，總部位於波士頓、研發軍用機器人用人工智慧的新創公司Neurala，原本向美國空軍展示其軟體技術，並獲得高度肯定，美國空軍卻無後續動作。缺錢的Neurala只好找上中國企業，獲得中國國有企業光大集團旗下的海銀資本（Haiyin Capital，見圖，取自網路）首輪120萬美元投資。但Neurala未公布總共獲得多少海銀資本投資金額。

投資引發美國政府緊張

這些投資已引發美國政府緊張。美國國防部委託的一份新白皮書警告，北京當局正鼓勵與中國政府有緊密關係的企業，投資美國擁有人工智慧和機器人等關鍵技術的新創公司，提升中國軍事能力和經濟。

華府戰略和國際研究中心資深研究員劉易斯（James Lewis）表示：「令我們擔憂的是，中國是個軍事競爭者，我們要如何因應一個在我們的創新部門非常活躍的軍事競爭者？」

在此同時，中國企業在政府的壓力下，撤回對娛樂等產業的投資，認為這並非核心重要資產。例如，大連萬達集團不久前就撤回對美國金球獎製作單位Dick Clark Productions的收購案；派拉蒙影業與中國2家公司高達10億美元的融資案也告吹。