長安西路都更案 不同意戶曾是房仲
2017-03-27
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局廿三日以公共安全為由強制拆除長安西路都更案，不同意戶張姓屋主不滿房子被市府拆除，廿四日還前往台北市長柯文哲新竹母親家陳情。但他近期遭起底曾任信義房屋房仲專案經理，甚至被質疑是藉此找到柯媽地址。對此，張姓屋主回應，自己曾任房仲但不了解都更，「否則我不會落到現在的下場。」他也否認動用房仲資料找柯媽地址。
張姓屋主表示，自己從二○○四年至去年八月擔任房仲，共約十二年，主要負責區域是中山大同；因去年六月建商開始有拆除動作，他在去年八月離職全心守護家園。
至於外界質疑他是因為房仲身分查到柯媽住址，他澄清，自己早就離開房仲業，沒有房仲資料；當天是先在網路搜尋找到柯媽地址在新竹磐石路，他到場後再問街坊鄰居才找到。
張姓屋主也補充，他是二○○四年跟原屋主租房子，二○○六年十一月買下來，而欣偉傑建設是二○一○年開始談都更，「我怎麼可能二○○六年就知道後面有人來談都更？」
台北市都更審議會六日召開專案會議時，張姓屋主就被同意戶家屬及欣偉傑爆料曾任房仲。呂姓同意戶會中指出，他是房仲，因此非常懂行情；欣偉傑發言稿也指，「張君長期從事房屋仲介行業，深知大同區房屋行情」，藉此點出張姓屋主所提出的一．二億元是超乎想像的天價。
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