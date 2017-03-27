金研基金財源 來自愛國獎券未領款項

2017-03-27

〔記者王孟倫／台北報導〕財團法人金融研究發展基金之成立，有其特殊歷史淵源；其前身為儲委會（加強儲蓄推行委員會），資金來源是愛國獎券中獎未領之款項；但隨著時代變遷，儲委會完成階段性任務、改制為金融研究發展基金，主管機關也從財政部改至金管會。

回顧過去，行政院在一九七○年通過「加強推動儲蓄方案」，由財政部、中央銀行等金融機關及社團推派代表，成立「加強儲蓄推行委員會」（儲委會），並由財政部長為召集人。

一九八八年，政府停止發行愛國獎券，該年七月台銀依據財政部之函令，將愛國獎券中獎未領及其孳息撥交「儲委會」保管。

隨著時代變遷，儲委會的階段性功能完成，財政部在二○○三年二月決定將「儲委會」裁撤，並改制為金融研究發展基金。根據統計，截至二○○三年一月改制前，愛國獎券中獎未領及其孳息之餘額為六．四億元。

之後，為實踐金融監理一元化，金管會於二○○四年七月成立，金融研究發展基金之主管機關也配合調整成金管會。截至二○一六年底，該基金之約當現金為八．四億元。

金融研究發展基金設有管理委員會，主委由金管會副主委黃天牧兼任，委員包括：銀行公會理事長張兆順、華南金董事長吳當傑、上海銀總經理邱怡仁、匯豐銀總經理李鐘培及政大財務金融學系教授葉銀華等銀行業與金融相關產業代表。