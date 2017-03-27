美國優先？把歐盟推向中國

2017-03-27

編譯王惠慧／特譯

隨著美國總統川普的貿易保護主義政策，為美國對外貿易帶來更多不確定性，歐盟與中國的貿易關係可能變得更加密切。雖然中國仍竭盡所能保護自家產業，但有些人認為，現在可能是最適合定調歐盟與中國貿易關係的時刻。

主要負責歐盟貿易政策的歐盟執委會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）接受彭博電視節目專訪時表示：「當美國傳出保護主義的聲音，美國以外的國家似乎很抗拒，認為這不是他們想要的，……而這就是我們想聽的。」

卡泰寧指出，川普正在實行他的「美國優先」政策，希望能減少美國高達5020億美元的貿易逆差，而其他國家對川普政策的批評則顯示，川普這種政策對歐洲來說是威脅，同時也是機會，暗示川普近來政策風向，有助於歐盟拉近與亞洲、中東及拉美的貿易關係。

德國總理梅克爾曾表達他對川普保護主義的憂慮，並表示，她一向支持多邊主義及多邊貿易協定；中國國家主席習近平也在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）上稱，「保護主義就像把自己關進黑屋子」。

歐盟、中國不再綁手綁腳

川普在就任後隨即簽署行政命令，退出跨太平洋夥伴協定（TPP），且歐盟與美國就跨大西洋貿易與投資協議（TTIP）的談判，實際上也已破裂，這一切都讓歐盟和中國變得更容易調整他們的貿易策略。

歐盟與中國正在進行歐中投資協定談判，希望能藉此談判放寬雙方的投資，並取消對彼此市場投資者的限制；卡泰寧表示，歐洲方面，希望加速雙方的對談，目前歐洲約佔中國海外投資的16%。

中國僅次於美國，是歐洲第二大的貿易夥伴，歐盟則是中國最大的貿易夥伴，中國和歐盟之間每日貨物及服務流通金額超過15億歐元，一年約5500億歐元，中國約佔歐盟進口約20%、出口約10%。

《紐約時報》日前報導，川普「美國優先」政策把全球合作放在最後，許多美國的盟友正在找尋新的貿易和投資來源，因此找上了中國，而中國也正利用國際事務的領導真空，主動支持並參與國際事務。

歐元集團主席戴松布倫（Jeroen Dijsselbloem）於WEF受訪時表示：「美國一直是我們的好友，但若情況有變，如果這是我們從川普身上了解到的，那麼歐洲當然會尋找新的朋友，……中國是一個有力的候選人。」

若情況有變 歐盟要找新朋友

戴松布倫指出，在投資方面，中國對歐盟事務參與很深，且持續擴大，他表示：「如果你把朋友推開，就不要對朋友開始尋找新朋友感到驚訝。」

在歐中貿易關係之中，歐盟想要的是互惠關係；歐洲企業希望中國政府提供進入中國市場的途徑，正如歐盟提供給中國企業的，中國企業在歐洲高調收購，包括法蘭克福哈恩（Hahn）機場、希臘最大港口比雷埃夫斯港（Piraeus port）及義大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli），然而歐洲投資者在中國卻面臨重重障礙。

歐盟期待與中國互惠關係

中國的確比其他國家面臨更多來自歐盟的反傾銷稅，歐盟對兩種中國進口的鋼鐵產品實施反傾銷稅，另外對中國進口的太陽能板模組的關稅也計畫再延長兩年；中國商務部則不斷質疑歐盟，呼籲歐盟必須公平對待中國企業。

中國沒有普選，組織勞工運動者可能會被關進黑牢，且政府還對國有企業提供慷慨的貸款，但諷刺的是，習近平的一席演講，卻贏得商界和自由世界領導人的歡迎；中國國務院總理李克強已經接受了梅克爾的邀請，將訪問德國，雙方將就經貿問題展開會談。