美國人退休金 需備100萬美元才夠

2017-03-27

編譯盧永山／特譯

根據台灣人壽及政大風險管理與保險學系去年11月公布的調查，台灣退休族認為，60歲退休後必須準備台幣487萬元，才能維持未來20年的生活。而根據美國勞工福利研究所（EBRI）的最新調查，美國有近4成民眾認為，須準備100萬美元（新台幣3050萬）才敢退休，金額為台灣的6倍多。

準備金為台灣6倍多

EBRI今年1月進行線上「退休信心調查」，受訪者包括1082名25歲以上勞工和589名退休人員，結果顯示，只有41％的勞工曾試圖算過須準備多少錢才敢安心退休。被問及「要存多少錢才能退休」，37％勞工認為至少需要100萬美元，高於10年前的19％。

調查發現，對於退休後該存多少退休金的認知，與家庭的年收入密切相關。家庭年收入超過7.5萬美元的勞工，有半數認為須存100萬美元才能退休；但家庭年收入低於3.5萬美元的勞工，僅有17％認為必須準備100萬美元。

至於有多少人存夠了100萬美元的退休金，EBRI並未提供實際數字。但EBRI資深研究員柯普蘭（Craig Copeland）指出，據EBRI所蒐集的市場逾半數退休福利計畫（401k）數據顯示，僅有10％的人在401k帳戶至少存了20萬美元，若將60歲屆退勞工的人數加入，比例也僅30％，這些僅占美國勞工總數的一小部分。

被問及目前存款有多少時，若不將主要房產和確定給付制（defined-benefit）的退休金納入計算，僅20％的勞工表示，存款已超過25萬美元，47％的人表示，存款不到2.5萬美元，24％的人說存款低於1000美元。這也顯示，美國勞工若不努力存錢，永遠達不到100萬美元退休金目標。

低估醫療成本

一般民眾多半根據退休前的收入來規劃退休後每月需要多少錢才能過生活。很多人認為，僅需退休前收入的70％至80％即可，但這個比例也許太低。

EBRI研究主管范德海（Jack VanDerhei）認為，考量到長照費用，一般民眾退休後所需的生活費，可能要高於退休前收入。他認為，大家都低估了醫療成本。

富達投資設計了一套公式，用年齡乘以年收入，決定應達到的存款金額。如果已45歲，存款金額須達到年收入的4倍；到了55歲，存款金額須達到年收入的7倍；到了67歲，存款金額須達到年收入的10倍。如果你已經67歲，年收入達15萬美元，帳戶應該存了150萬美元。

調查發現，即便美國民眾不知道如何計算要存多少退休金，53％的人認為，扣除醫療費用，退休花費與他們預期的相當。約4分之1的人認為，退休花費比預期「有點高」；13％則認為，退休花費比預期「高很多」。

調查顯示，美國退休民眾最嚴重低估的就是醫療照顧成本。39％的人認為，醫療照顧花費與他們預期的相當，27％認為比預期「有點高」，20％認為比預期「高很多」，只有8％認為比預期「有點低」，5％認為比預期「低很多」。

這項調查並未詢問退休勞工花在醫療照顧上的具體金額。富達投資去年預估，一對65歲退休夫婦的醫療支出，可能達26萬美元，若加上長照費用13萬美元，退休後的醫療照顧花費逼近40萬美元，但這還不包括長照的住宿和伙食費用。

延長工作年齡 難度高

被問及如何解決退休金不足的問題時，普遍的答案都是延長工作年齡。不過，EBRI的調查發現，美國很多民眾都比自己計畫的時間更早退休，最新的數字是48％。41％的人表示，提早退休是因健康出狀況或無法勝任，26％的人說是因公司縮編或停業，14％的人說是因為必須照顧另一半或家中成員。這也顯示，美國民眾想靠延長工作年齡賺取退休金，難度頗高。