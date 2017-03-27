中信銀東京分行喬遷 台日貴賓出席盛會

2017-03-27

〔記者高嘉和／台北報導〕中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）東京分行喬遷開幕典禮，23日於東京The Capitol Hotel Tokyu（東急凱彼德大飯店）舉行，台北駐日經濟文化代表處郭仲熙副代表、公益財團法人日本台灣交流協會大橋光夫會長、今井正理事長、中國信託金融控股公司創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧女士以及中信銀行董事長童兆勤、總經理陳佳文、東京之星銀行董事黃思國、中國信託金控日本事業執行長陳允進、跨國金融執行長蕭仲謀等台、日政商界貴賓逾200人出席盛會，場面盛大隆重。

中信銀行董事長童兆勤於喬遷開幕典禮致詞時表示，中國信託一直秉持We are family的品牌精神，致力於守護與創造客戶的財富，並迎接金融自由化與國際化的時代潮流，充分掌握新市場與新事業發展機會，積極拓展海外版圖多年，東京分行有賴員工努力及客戶支持，業績穩定成長，希望憑藉長期在日本各產業耕耘經驗，進一步提供客戶更完整的金融服務。

東京分行經理谷村明政表示，該行成立於2000年5月，現今邁向17週年，是中信銀行海外布局的重要一環，秉持母行「守護與創造」的企業使命及「關心、專業、信賴」的品牌特質，深耕日本東京地區，以親切態度提供當地市場需求的產品組合與專業金融服務。

除了東京分行外，中信銀行2014年併購日本東京之星銀行後，東京之星銀行提供各類優惠及便利的存款產品、ATM與網路銀行服務及多種企業、個人放款產品，並針對目標客群提供理財規劃諮詢服務及基金、保險等金融商品，以更多元、完整的專業金融服務深耕當地客群。

中信銀行目前在美國、加拿大、日本、印尼、菲律賓、印度、泰國、越南、香港、新加坡、中國大陸、馬來西亞、緬甸、澳洲等國家和地區設有海外分支機構共108處，為台灣最國際化的金融機構，亦為客戶信賴之華人金融領導品牌。