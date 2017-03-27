年輕女力副部長 打造南歐矽谷

2017-03-27

記者羅倩宜／專題報導

主導MWC的加泰隆尼亞工業副部長Nuria Betriu是內閣的年輕女力，今年剛滿40歲。她接受本報獨家專訪表示，有今天的經濟成果，MWC幫助很大。「但我們不只靠MWC，人才、基礎建設、研發及國際連結，都花了很大心力。」

問：主辦MWC十年，加泰隆尼亞如何與MWC一起成長？

答：辦展的第一年，我們就知道這不是4天的展覽，而是全年無休的努力，因此很早就打造全方位的產業政策。舉例來說，基礎建設的成果包括全球知名的同步加速器園區、巴塞隆納超級運算中心、APPLUS汽車試驗場；我們的ESADE商學院聞名全歐洲，近年官方也成立醫療、奈米、3D列印、基礎材料石墨的研究中心，希望給本土、外國及新創事業打造最好的投資環境。

即使歐盟經濟一直在衰退，去年加泰隆尼亞出口還成長2％，來到650億歐元（2.14兆台幣），投資這裡的外商高達6500家。

問︰主辦MWC10年，如何維持人氣不墜？

答：行動科技的熱潮是很大因素，當然還有共同主辦單位、全球最大電信聯盟GSMA的幫忙。加泰隆尼亞政府也透過各種方式行銷，我們在MWC期間辦了很大的媒合活動，邀到全球43國500個企業參加，這並不容易，要有足夠的誘因讓企業想來。

我們確實是歐洲最具投資吸引力的城市，但比起矽谷，更有自己的特色。豐沛的藝術能量、全年無休的陽光，都幫助我們在發展科技及新創產業更有活力。

問︰經濟上成功，是否給加泰隆尼亞獨立更大本錢？

答：MWC與政治無關，完全是從產業角度出發。我們的優先順序很清楚：讓經濟更強、就業更好。至於加泰隆尼亞的獨立問題，交給民主國會去決定。西班牙政府一直拒絕跟我們討論獨立公投，但我們認為，若能改變目前附屬於西班牙的現狀，加泰隆尼亞會更好，且我們在經濟政策上有完全主導權，可貢獻整個歐洲更多。