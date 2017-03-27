| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

一個展覽可改變整座城市 MWC給台灣的啟示

2017-03-27

記者羅倩宜／專題報導

五月天在高雄開4天演唱會，預估替市府賺進兩億元的周邊商機。在西班牙巴塞隆納舉行的MWC（行動通訊世界大會），同樣只有短短4天，可知主辦城市進帳多少？僅旅館、交通、餐飲、娛樂等外圍消費，就高達4.65億歐元（約155億台幣）！這還未計入展覽門票、廣告、攤位租金等收入。市政府私下開玩笑：做4天收入，可以養活消防隊、警察局半年。

展期4日 養活半年警消

手機大廠Nokia在暌違多年之後，選在今年的MWC發表復刻版3310手機，讓消費者驚呼：「好可愛！」沒錯，從iPhone於2007年問世後，三星、Sony、宏達電手機，舉凡與行動通訊相關的產品或技術，都爭相在MWC發表。10年下來，巴塞隆納幾乎見證了智慧手機、智慧電視、工業4.0、無人車等的科技世代轉移。

一個展覽對一個城市、甚至一個國家，究竟能造成多大改變？除了每年只做4天就有幾百億進帳，MWC更徹底翻轉了巴塞隆納的經濟結構。

跨國公司進駐、歐盟投入研發經費、新創聚落為歐洲最強，被稱為南歐矽谷。20年來唯一在美掛牌的法國新創公司Criteo，去年就把第二總部放在巴塞隆納，並表示：「MWC與巴塞隆納的活力是主要原因。」

MWC成功 為政治獨立存本錢

巴塞隆納隸屬加泰隆尼亞省，而加泰隆尼亞省擁有自己的國家、軍隊、行政部門，一直想脫離西班牙獨立。這幾年來因巴塞隆納這隻金雞母，讓加泰隆尼亞GDP大增，2015年GDP達2149.3億歐元（約7.09兆台幣），較2000年成長68％。經濟實力提升的同時，也為政治獨立儲存不少資本。

國際會議協會（ICCA）亞太分會主席葉泰民說：「在台灣，是先有產業才有展覽，例如Computex、自行車展。巴塞隆納則是先有展覽，才孕育出蓬勃的科技業。因此，MWC可說是展覽帶動城市升級的最經典案例。」

廣告
  • MWC場外休憩區。（記者羅倩宜攝）

    MWC場外休憩區。（記者羅倩宜攝）

  • 2017巴塞隆納MWC（行動通訊世界大會）期間，吸引各國旅客前來。（記者羅倩宜攝）

    2017巴塞隆納MWC（行動通訊世界大會）期間，吸引各國旅客前來。（記者羅倩宜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： MWC 門票
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：一個展覽可改變整座城市 MWC給台灣的啟示


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.