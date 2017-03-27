〈熱門族群〉高現金殖利率行情帶動 營建股強過大盤

2017-03-27

〔記者陳永吉／台北報導〕農曆年後至上週五為止，大盤漲了近5%，但營建股漲幅卻已達12.7%，在房市一片看衰的情況下，營建股股價不受基本面影響，表現比大盤亮麗，主要就在於股利發得多，而且最壞的情況可能就是這樣，吸引部分資金進場拉抬。

這波漲幅較顯著的為龍頭股—華固（2548）。華固前2月營收年增率高達2.09倍，而且3、4月總銷130億元、已售9成的「華固新天地」地上權住宅案，即將交屋入帳，單月營收將衝高；另外還有「天鑄」、「新綠洲」、「映月」、「華城」等待售新成屋的銷售收入，因此法人樂觀預期，華固今年度營收有機會挑戰歷史新高紀錄。

此外華固去年每股稅後盈餘達8.73元，華固董事長鍾榮昌日前也指出，將上修盈餘配發率，可能拉高到獲利的8至9成，因此估算華固去年每股現金股利應該至少6.5元，甚至7.5元，在今年基本面支撐、有機會填息下，華固現金殖利率就上看10%，使得上週三大法人同步看多，全部呈現買超，累計買超張數達2206張。

股利發放大方的還有太子建設（2511），去年現金股利預計每股配發1元，且該公司今年處分內湖商辦大樓，營收貢獻26億元，獲利估計上看3億元，上週五收盤價僅11.95元，也是今年有基本面支撐的個股。

其他股利較有看頭的是則是潤隆（1808），去年每股稅後盈餘僅4.41元，結果股利達5元，帶動潤隆上週股價漲幅將近2成，一度攻上50元大關。