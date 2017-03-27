〈熱門族群〉虧得一塌糊塗 太陽能矽晶圓廠等待黎明
〔記者張慧雯／台北報導〕根據PVinsights統計太陽能產品最新報價顯示，上週從多晶矽、矽晶圓到電池片、模組報價仍呈現「全面下跌」，跌幅從0.44-3%不等，上週五太陽能股幾乎全面收黑；法人認為，今年全球太陽能裝置量恐與去年相當，價格調升不易，而矽晶圓產業要特別注意下游電池廠開始轉型，未來僅單晶矽晶圓的價格有撐，業者要想辦法調整產品結構。
以3月22日最新報價來看，矽晶圓報價跌幅約2%左右，雖然比太陽能電池跌價幅度輕微，但基本上都已在成本價以下。而觀察國內太陽能矽晶圓廠如中美晶（5483）、綠能（3519）、達能（3686）、國碩（2406）等，目前除國碩尚未公告去年財報數字外，中美晶去年每股虧損2.77元、綠能每股虧損2.14元、達能每股也虧2.1元。
中美晶表示，目前PERC製程的單晶Celco電池片因具有高轉換效率和高性價比，可望提升在太陽能市場的競爭性；此外目前研發中的黑硅片，具有反射率降低、提升轉換效率且相較於單晶成本更具有價格競爭性，量產後可望成為具有競爭力的產品，來迎戰全球太陽能產業景氣風暴的谷底。
除矽晶圓產品轉型外，在系統電廠方面，中美晶旗下的旭鑫能源在國內將持續建置屋頂型系統、地面型及水上型系統的開發投資，獲取長期穩定報酬與現金收入，而海外電廠部分也會繼續進行。
綠能總經理林士源也說，美國太陽能補助政策不明朗，而中國補貼金尚未核發，使得今年全球太陽能裝置量呈現持平，而去年因廠商過度擴產，將使得產品價格急遽滑落，預期太陽能矽晶圓與電池價格應不至於跌破去年低點，目前綠能採取選擇性接單策略，且以超高效產品為主。
他表示，今年營運策略就是以「發展具利基型、能獲利的產品」為主，包括黑硅片技術、輕量模組等都是重點，3月營運現況則是長晶產能滿載，模組平均產能利用率從四成提高到七成，但矽晶圓則由九成降至八成。
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