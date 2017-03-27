〈熱門族群〉LED營收符淡季預期 外資獨厚晶電

2017-03-27

〔記者羅倩宜／台北報導〕LED上市公司二月營收符合淡季表現，與去年同期相當。獲利王億光（2393）在去年產業慘淡中，每股仍配發3元股利；晶電（2448）去年每股虧損逾3元，近期受外資追捧，一個月股價大漲3成。法人表示，LED台廠正面對生存轉型艱辛期，今年仍有硬仗要打。

磊晶大廠晶電去年每股虧損3.3元，較前一年的每股虧損2.81元進一步擴大。所幸因選擇性接單及提高四元產品比重，本業獲利能力改善；去年Q4毛利率達18.36%，較前季成長4.7個百分點。營運出現轉機，獲三大法人青睞，強力拉抬，其中外資持股比重，在過去五個交易日，從19.9%跳升至22.75%。

晶電毛利較低藍光LED產品仍占大宗，但因挑單生產，單價有所提升，出貨品項以覆晶及CSP（晶圓級封裝）為主，出海口包括三星高階直下式電視、手機閃光燈。另外，高毛利的四元LED產品，占營收比重已增至3成，應用於室內超高解析度看板、虹膜辨識、IR感測器等。另晶電也接獲國內雷射封裝廠訂單，由台南廠開始量產VESEL雷射使用之磊晶片。

LED獲利王億光公佈去年財報，每股稅後盈餘4.13元，在景氣低迷中交出不俗成績。公司決議每股配發3元現金股利。第一季適逢春節淡季，2月營收來到21.4億元，年增1.7%、月增5%；億光表示，今年將提高車燈、小間距顯示看板、不可見光等出貨占比，以便獲利再上層樓。

日本大廠日亞化近幾個月頻對億光發動專利訴訟反制，包括2月底在德國地方法院控告億光經銷商侵權。法人認為，雖然日亞化在去年底的德國終判結果取得勝訴，但億光也在美國市場取得勝利，雙方各有輸贏，專利判決不致影響億光營運。