| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

〈熱門族群〉LED營收符淡季預期 外資獨厚晶電

2017-03-27

〔記者羅倩宜／台北報導〕LED上市公司二月營收符合淡季表現，與去年同期相當。獲利王億光（2393）在去年產業慘淡中，每股仍配發3元股利；晶電（2448）去年每股虧損逾3元，近期受外資追捧，一個月股價大漲3成。法人表示，LED台廠正面對生存轉型艱辛期，今年仍有硬仗要打。

磊晶大廠晶電去年每股虧損3.3元，較前一年的每股虧損2.81元進一步擴大。所幸因選擇性接單及提高四元產品比重，本業獲利能力改善；去年Q4毛利率達18.36%，較前季成長4.7個百分點。營運出現轉機，獲三大法人青睞，強力拉抬，其中外資持股比重，在過去五個交易日，從19.9%跳升至22.75%。

晶電毛利較低藍光LED產品仍占大宗，但因挑單生產，單價有所提升，出貨品項以覆晶及CSP（晶圓級封裝）為主，出海口包括三星高階直下式電視、手機閃光燈。另外，高毛利的四元LED產品，占營收比重已增至3成，應用於室內超高解析度看板、虹膜辨識、IR感測器等。另晶電也接獲國內雷射封裝廠訂單，由台南廠開始量產VESEL雷射使用之磊晶片。

LED獲利王億光公佈去年財報，每股稅後盈餘4.13元，在景氣低迷中交出不俗成績。公司決議每股配發3元現金股利。第一季適逢春節淡季，2月營收來到21.4億元，年增1.7%、月增5%；億光表示，今年將提高車燈、小間距顯示看板、不可見光等出貨占比，以便獲利再上層樓。

日本大廠日亞化近幾個月頻對億光發動專利訴訟反制，包括2月底在德國地方法院控告億光經銷商侵權。法人認為，雖然日亞化在去年底的德國終判結果取得勝訴，但億光也在美國市場取得勝利，雙方各有輸贏，專利判決不致影響億光營運。

廣告
  • 晶電。

    晶電。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LED 晶電 熱門族群
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：〈熱門族群〉LED營收符淡季預期 外資獨厚晶電


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.