〈熱門族群〉NB代工吃蘋果 緯創、和碩為焦點

2017-03-27

〔記者卓怡君／台北報導〕NB族群最近亮點集中在蘋果新機代工，緯創（3231）因今年大吃蘋果iPhone訂單，營收成長可期；和碩（4938）下半年受惠蘋果新機加持，加上微軟新平板電腦及遊戲機，公司樂觀看待前景。

為了迎接蘋果大單，和碩與緯創今年資本支出火力全開，兩家擴產手筆各高達4億美元以上，緯創去年第4季營業利益季增75.6%，年增高達2.25倍，主要是代工蘋果良率有效改善，苦盡甘來，緯創董事長林憲銘表示，智慧裝置將是今年成長力最強的產品線，營收佔比將衝高至20%。

外資認為，緯創過去兩年投入iPhone代工新事業，去年良率已大幅改善，加上經濟規模提升，第2季起營運將逐季增溫，蘋果手機訂單對於今年營收與獲利將有顯著貢獻。

和碩則預估，今年全年表現將優於去年，營收年增5-10%，旗下資訊電腦產品、主機板與桌上型電腦、非電腦（通訊與消費性電子）三大產品線同步成長，資訊電腦產品因產業狀況成長較疲弱，而其他兩大類成長較為強勁，包括平板、遊戲機、通訊產品今年都會有大幅成長，上下半年營收比重約4比6，其中通訊產品今年是大戲，應不會令消費者失望。

本週英業達（2356）、仁寶（2324）將召開法說會，預估今年營運在各種新品出貨帶動下，可望較去年成長。