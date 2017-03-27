〈熱門族群〉TPK與歐菲光化敵為友？還是各懷鬼胎？

2017-03-27

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）與歐菲光化敵為友，雙方透過交叉持股方式結盟，還將共組新公司搶食汽車電子觸控商機，就如同TPK所說，雙方合作可以減少重複投資，有助於產業秩序恢復健康，然而，TPK引歐菲光入股，會不會反而讓歐菲光加速進入蘋果供應鏈，TPK最後得不償失，外界也睜大雙眼在看。

觸控面板產業經過激烈廝殺，儘管勝華、介面、達鴻陸續退出市場，檯面上現存幾家觸控面板廠，真正獲利的還是少數，去年除鴻海集團旗下GIS-KY業成（6456）以及走利基市場的富晶通（3623）有賺到錢之外，TPK以及洋華（3622）仍然是虧損收場。

觸控面板今日的慘況與觸控面板技術選擇性多，技術進入門檻不高，而廠商一窩蜂擴廠有關。其中，勝華與TPK當初押寶玻璃為主觸控技術，結果大客戶蘋果不買帳，iPad與iPhone觸控技術說變就變，最後勝華退出市場，TPK也受重傷，TPK過去兩年都在打銷先前在玻璃觸控前段投資，並導致2015年每股稅後大虧57.86元。

但是蘋果訂單仍是TPK最主要營收來源，即使客戶收斂再收斂，還是不能放棄蘋果訂單，原因就在除了蘋果以及幾個美系品牌客戶，中國觸控市場競爭更是激烈，介面在中國市場的失敗就是例子，現在TPK與歐菲光的合作若是為了搶進中國市場，鎖定的也是一線品牌客戶，不可能是中國白牌市場。

歐菲光入股TPK理由則很明顯，TPK手上不只有蘋果訂單，還有美國電動車特斯拉，不管是蘋果或是汽車電子觸控都是歐菲光積極想進攻的市場，歐菲光靠中國政府補助，投資不手軟，從前段到後段產能不虞匱乏，雙方聯手若能共創雙贏，對業成的威脅當然最大；反之，過去曾被TPK控告侵權的歐菲光若只是藉由結盟搶訂單，TPK就要小心了。