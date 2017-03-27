現金減資狂潮來襲 首季13家破紀錄

2017-03-27

〔記者張慧雯／台北報導〕近來各企業減資風潮盛行，股市觀測站資料顯示，母公司進行現金減資的公司2015年不過26家，2016年則增加至30家，而今年首季都還沒過完，就有高達13家宣布現金減資，其中國巨、震旦行、禾伸堂、年興紡織的減資幅度都超過30%，尤以年興紡織減資幅度高達50.5%最大。

上市櫃公司減資方式通常包括庫藏股減資、減資彌補虧損以及現金減資等，好處就是將過多的資金退還給股東，除能降低資本額、提高每股獲利能力外，還可增加公司淨值、達到美化帳面的效果。

財會人士指出，企業進行「現金減資」案主要是因為公司帳上現金部位太多，且後續並無大規模的資本支出，至於市場對「現金減資」有兩種解讀，第一是正面解讀顯示為「企業財務健全」，第二則是負面解讀為「產業欠缺成長性、不打算擴充產能或進一步發展」；但無論如何解讀，簡而言之，現金減資就等於企業不需要這麼多錢。

國巨是減資的常客，2013年減資30%、2014年減資幅度高達70%、2016年減資20%，今年又宣布減資30%；至於2015年減資風潮則以穩懋、全新等砷化鎵族群為主。而今年農曆年後紡織業、科技業等陸續宣布減資，立委也開始質疑「企業減資避稅」問題。

法人則認為，現金減資未必對股價有利，國巨、穩懋算是成功案例，且兩家公司對未來仍有相當企圖心，但「現金減資」並非股價萬靈丹，仍需搭配企業繳出亮麗獲利，維持向上的基本面，現金減資才可能有助於股價上揚。