〈國際現場〉Uber自駕車出車禍 暫停測試

2017-03-27

美國網路叫車服務商優步（Uber）1輛自動駕駛的富豪休旅車，上週五在亞歷桑納州坦佩市的公路測試時，與其他車輛發生擦撞而翻車。即便這次事故未造成嚴重傷亡，優步表示，將暫停在亞歷桑納州、匹茲堡市和舊金山市的自駕車測試計畫，等待事故調查結果出爐。

坦佩市警局發言人表示：「這起意外發生的原因在於，第二輛汽車的駕駛在轉彎時，沒有讓路給優步的自駕車，2輛車因此擦撞，優步自駕車翻車，但未造成嚴重傷亡。」優步則說：「當時有2個負責安全的人員坐在前座，但在發生擦撞時，自駕車設定在自動駕駛的模式上，後座並無乘客。」

這並非自駕車首度發生擦撞意外。特斯拉Model S的1名車主去年5月啟動自動駕駛模式，在佛羅里達州威利斯頓市的公路行駛時，撞上1輛18輪貨櫃車後慘死。Google的1輛自駕車去年在加州山景市撞上1輛公車。

（編譯盧永山）