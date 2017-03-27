〈台股青紅燈〉張忠謀的心事

2017-03-27

日前報載台積電三奈米製程有意赴美國設廠，此說法引起政府與業界極度震撼，雖然官方立即滅火，但若不針對台積電憂慮的事項著手改善，未來還是無法迴避台積電遠走他鄉的難堪場景出現。

台積電對台灣設廠的憂慮是什麼？是環評嗎？環評是政策制度，是可受人為控制的變項，只要政府有決心，影響不會太大，倒是電力的穩定供應，是讓24小時生產的晶圓代工廠躊躇不前的變數。

蔡英文政府自上台後，積極推動太陽能與風力發電，從環保與能源替代考量，這都是正確的選擇，問題是電力的穩定供應呢？台灣的風能都是仰賴冬季的東北季風，但冬天氣溫低是電力需求最低的季節；太陽能發電一年平均可發電時數是1250小時，容量因素僅有14%，也就是一年有86%的時間是處於閒置狀態，且風能與太陽能受天候影響，發電會即時中止，像Google要求彰濱資料中心全部要使用綠電，如果遇到像上週六那種陰雨天，太陽能發電全數停擺，資料中心不全當機才怪，所以在綠電輸電線路之外，台電還是會偷偷拉一條安全備用輸電線路，以防萬一。

企業經營最怕的就是萬一，當政府官員興高采烈地宣示台灣再生能源要佔多少比重，卻不知公司經營者暗自憂心，當陰天颱風下雨，電力就可能因此中斷，但是台灣社會偏執理盲，無法接受理性探討電力穩定供應的議題，政治人物忌於選票考量，也沒有膽量與擔當去碰觸這問題，台灣的能源問題會愈走愈偏，出現難以逆轉的境界。這應是台積電想去美國設廠的主要因素。（紅布朗）