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中企墨國囤鋁案外案 美籍華商來台告侵占

2017-03-27

〔記者卓怡君、編譯盧永山／台北報導〕去年12月華爾街日報驚爆中企忠旺鋁業在墨西哥囤積100萬公噸鋁材，案情卻意外延燒到台灣。墨西哥這批鋁材的真正持有者Aluminicaste公司投資人陳照華跨海來台興訟，指控台籍沈姓男子涉背信、侵占2.4億美元，大買私人飛機與新店青山鎮豪宅，案情令人瞠目結舌。

墨西哥Aluminicaste投資人美籍陳照華在美國指控台裔美人沈伯錡侵占，近日更跨海來台興訟，控告沈伯錡背信並侵占Aluminicaste約2.4億美元，不只大買私人飛機、上億古董賽車、鑽石，並匯款約2900多萬美元回台，買了兩棟新店青山鎮別墅與台北市安和路豪宅等。

沈伯錡在與陳照華官司的訴狀中扯出忠旺集團董事長劉忠田，指他和劉忠田一家關係匪淺，與劉忠田兒子劉作鵬為多年好友，他和劉忠田自2007年開始合作，並準備到美國投資鋁業，但2012年雙方關係轉惡，劉忠田於是讓他的關係人陳照華佔有其個人財產。

陳照華委任律師薄尚樂強調，當年陳照華出資讓沈伯錡負責在墨西哥蓋Aluminicaste工廠，並協助處理海外資產，但在2013年驚覺Aluminicaste遭掏空，原本沈伯錡答應歸還款項，雙方重修舊好，但去年沈伯錡無故反悔，無奈走上法律途徑，一路追查沈伯錡相關資金流向，最近來到台灣查看，已在近期提出侵占、背信等告訴。

陳照華同時在美國加州、德州及英國等地，對沈伯錡提出侵占訴訟。薄尚樂指出，沈伯錡年薪只有100多萬美元，依其財力根本沒有能力可匯出2900多萬美元到台灣，這已觸犯美國的洗錢防治法，是聯邦重罪，美國政府也不會放棄追查。

據了解，沈伯錡目前人在美國，並已更換手機號碼，無法得知對陳照華指控的回應。

中國忠旺也特地派員來台澄清，忠旺工廠與生產基地全部位於中國，在墨西哥並無任何投資，去年傳出墨西哥囤積大批鋁材並非忠旺所有，而且相關報導僅以空拍機拍攝到鋁材，即預估規模數量，可信度值得商榷；至於沈伯錡僅是董事長劉忠田兒子友人，與董事長以及忠旺之間並無任何事業合作關係，希望外界不要以訛傳訛。

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  • 去年華爾街日報爆出中國忠旺鋁業在墨西哥囤積100萬噸鋁材，經查是烏龍一場，但墨國鋁材的真正持有人美籍陳姓華商近日卻來台提告沈姓男子涉侵占，案情令人瞠目結舌，歎為觀止。（取自忠旺官網）

    去年華爾街日報爆出中國忠旺鋁業在墨西哥囤積100萬噸鋁材，經查是烏龍一場，但墨國鋁材的真正持有人美籍陳姓華商近日卻來台提告沈姓男子涉侵占，案情令人瞠目結舌，歎為觀止。（取自忠旺官網）

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