中企墨國囤鋁案外案 美籍華商來台告侵占
〔記者卓怡君、編譯盧永山／台北報導〕去年12月華爾街日報驚爆中企忠旺鋁業在墨西哥囤積100萬公噸鋁材，案情卻意外延燒到台灣。墨西哥這批鋁材的真正持有者Aluminicaste公司投資人陳照華跨海來台興訟，指控台籍沈姓男子涉背信、侵占2.4億美元，大買私人飛機與新店青山鎮豪宅，案情令人瞠目結舌。
墨西哥Aluminicaste投資人美籍陳照華在美國指控台裔美人沈伯錡侵占，近日更跨海來台興訟，控告沈伯錡背信並侵占Aluminicaste約2.4億美元，不只大買私人飛機、上億古董賽車、鑽石，並匯款約2900多萬美元回台，買了兩棟新店青山鎮別墅與台北市安和路豪宅等。
沈伯錡在與陳照華官司的訴狀中扯出忠旺集團董事長劉忠田，指他和劉忠田一家關係匪淺，與劉忠田兒子劉作鵬為多年好友，他和劉忠田自2007年開始合作，並準備到美國投資鋁業，但2012年雙方關係轉惡，劉忠田於是讓他的關係人陳照華佔有其個人財產。
陳照華委任律師薄尚樂強調，當年陳照華出資讓沈伯錡負責在墨西哥蓋Aluminicaste工廠，並協助處理海外資產，但在2013年驚覺Aluminicaste遭掏空，原本沈伯錡答應歸還款項，雙方重修舊好，但去年沈伯錡無故反悔，無奈走上法律途徑，一路追查沈伯錡相關資金流向，最近來到台灣查看，已在近期提出侵占、背信等告訴。
陳照華同時在美國加州、德州及英國等地，對沈伯錡提出侵占訴訟。薄尚樂指出，沈伯錡年薪只有100多萬美元，依其財力根本沒有能力可匯出2900多萬美元到台灣，這已觸犯美國的洗錢防治法，是聯邦重罪，美國政府也不會放棄追查。
據了解，沈伯錡目前人在美國，並已更換手機號碼，無法得知對陳照華指控的回應。
中國忠旺也特地派員來台澄清，忠旺工廠與生產基地全部位於中國，在墨西哥並無任何投資，去年傳出墨西哥囤積大批鋁材並非忠旺所有，而且相關報導僅以空拍機拍攝到鋁材，即預估規模數量，可信度值得商榷；至於沈伯錡僅是董事長劉忠田兒子友人，與董事長以及忠旺之間並無任何事業合作關係，希望外界不要以訛傳訛。
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標題：中企墨國囤鋁案外案 美籍華商來台告侵占
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