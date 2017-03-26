德最呆銀行 又誤轉帳50億歐元
2017-03-26
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，德國國營的開發銀行德國復興信貸銀行（KfW），曾在二○○八年引爆全球金融危機的雷曼兄弟聲請破產當天，誤向雷曼轉帳逾三億歐元；不料，類似錯誤最近再度發生，KfW被揭露二月間因系統出錯導致單筆交易被重複多次，誤向四家銀行轉帳五十多億歐元（約一六五○億台幣）。
曾轉錯帳給雷曼兄弟
KfW以電子郵件聲明指出，該行在非常早期就偵測出系統發生錯誤，馬上採取措施減少不必要的多餘操作，並啟動分析事故原因的必要程序，「這項錯誤很快就被發現和排除，多付的款項金額也成功追回」。
KfW表示，對於這起意外事件發生表示遺憾，由於人為操作系統設定時發生錯誤。不過，知情人士表示，這次誤轉帳金額近六十億歐元，是德國央行警告KfW帳戶「透支」，KfW才發覺出錯。
德國畫報（Bild）嘲諷，這種失誤只有「德國最阿呆銀行」（Germany’s dumbest bank）才做得出來。舉世皆知，雷曼兄弟破產當日，身為國家政策性銀行的KfW，居然把逾三億歐元的錢轉給雷曼兄弟，原因是未能及時檢查及更新交易方，導致無法停止一般交易的處理。
有趣的是，KfW還在網站上自清，該行榮獲全球金融雜誌（Global Finance）授予「世界最安全銀行」的頭銜，並非唯一一家遇到技術性問題的銀行。
據透露，德國聯邦金融監管局近期對KfW的特別審計報告指出，這種轉帳錯誤的發生，凸顯銀行業面臨資訊科技老舊過時的廣泛安全風險，並對KfW課徵系統風險的資本附加費用。德意志銀行（Deutsche Bank）二○一五年外匯部門也誤轉六十億美元給一家避險基金，一天後追回款項。
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