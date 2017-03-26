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中企買萊迪思受阻 換身分再叩關

2017-03-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，中國國務院資助的Canyon Bridge私募股權公司，重新提交美國政府審查以十三億美元對萊迪思半導體（Lattice）的收購案，使審查期可再延長七十五天。萊迪思為可程式邏輯晶片（FPGA）大廠，該交易已把中國國新基金對萊迪思的直接「收購者」身分，變形為Canyon Bridge唯一投資者，以規避進入美國華府的國安審查。

路透先前踢爆Canyon Bridge對萊迪思的收購融資來自中國國務院，且該公司和中國政府航太工業有關，引發美國國會重視。廿二名美國聯邦眾議員去年底致函給美國財政部，力促美國外商投資委員會（CFIUS）否決該收購案，由於Canyon Bridge似直接隸屬中國政府，萊迪思FPGA半導體關鍵科技可能被中國運用在軍事方面。

消息人士指出，CFIUS未在本案首次遞件後的七十五天內完成審查，加上川普政府上任兩個多月，多個政府部門高層人事仍待補實，使得Canyon Bridge重新遞件。

Canyon Bridge官網自稱是一家「專門為科技企業提供戰略資金的美國私募股權收購基金」，但路透引述萊迪思文件指出，該公司其實是中國國務院國新基金為了收購萊迪思，去年八月甫於加州矽谷巴羅艾托（Palo Alto）新設的投資實體，由在中國出生取得美國籍、時任中國國新基金董事總經理的周斌設立。

據指出，周斌為避免萊迪思收購案成為美國外商投資委員會的「管轄交易」範圍，主張在美登記新註冊一家併購基金公司。萊迪思向美國證交會（SEC）申報文件顯示，Canyon Bridge唯一投資者是中國國務院國新基金旗下「中國國有資本風險投資基金」公司（China Venture Capital Fund）的子公司。

萊迪思為美國可程式邏輯元件大廠，總部位於美國西岸俄勒岡州波特蘭，所生產的FPGA晶片可讓企業把軟體程式植入，做為不同用途，被廣泛應用於通訊、汽車、人工智慧等領域，但萊迪思並未向美國軍方出售晶片。

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  • 中國國務院國新基金對併購萊迪思半導體（Lattice）不死心，再次透過旗下美國私募公司Canyon Bridge重新向美國政府遞件。（摘自Lattice官網）

    中國國務院國新基金對併購萊迪思半導體（Lattice）不死心，再次透過旗下美國私募公司Canyon Bridge重新向美國政府遞件。（摘自Lattice官網）

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