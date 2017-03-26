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薪資成本列舉扣除 須符合3大要件

2017-03-26

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年二月大法官釋憲，認為綜所稅薪資所得不能核實扣除成本違憲，要求財政部兩年內檢討。為此，財政部擬將薪資所得改為「雙軌制」，除了現行定額扣除，增訂列舉成本費用扣除，但必須符合「直接」、「必要」及「自行負擔」三大要件。

大法官第七四五號解釋認為，薪資所得只能定額扣除（目前薪資扣除額十二．八萬元），不符憲法平等權原則，要求兩年內修正。財政部表示，將於兩年內完成修法，最慢於二○二○年申報二○一九年綜所稅適用。

財政部賦稅署說明，配合大法官解釋，薪資所得將改為「雙軌制」，除了定額扣除，新增核實列報成本，由納稅人二選一；若選擇列舉成本費用，須符合三大基本要件，直接、必要且自行負擔的費用，才可列舉扣除。

賦稅署官員說明，簡單來說，就是賺取薪資必須花費的支出才能扣除，以治裝費為例，若是公司規定的制服，且要自己花錢買，就是直接、必要且自行負擔的費用，可以列報扣除；若非制服，上班穿的衣服平常也會穿，不能說都是為了工作買的，就不能列報。

賦稅署官員表示，目前薪資扣除額十二．八萬元，一項項列報成本費用，加起來可能還不到十二．八萬元，「列那些有什麼意義？只是增加困擾」，因此多數受薪階級可能還是選擇「定額扣除」。不過，財政部會配合大法官解釋，儘快訂定薪資所得列舉成本費用的標準。

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  • 薪資成本列舉扣除須符合3大要件。（資料照）

    薪資成本列舉扣除須符合3大要件。（資料照）

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