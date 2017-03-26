台塑越鋼高爐首季點火 落空
2017-03-26
〔記者張慧雯／台北報導〕原訂今年首季點火的台塑越鋼廠高爐，隨著時日逼近卻一點消息也沒有，首季點火希望渺茫！越鋼廠高層無奈表示，「現在還在走程序，目前尚未收到核准函」；同業則私下直言：「技術沒問題，有問題的是政治因素，是人的問題啊！」
台塑越鋼廠去年因污染被越南政府開罰五億美元（約新台幣一六三億元），去年八月底，前台塑集團將罰鍰繳清，但點火時程卻一延再延，原訂去年第三季，之後改為去年底前，再延宕至今年首季，卻遲至今日仍無法取得核准函。
台塑越鋼廠發言人張復寧去年十二月曾表示，越南資源環境部有派人來廠區視察，台塑越鋼廠也針對污染改善進一步解釋，「一切都有依照原計劃執行」，讓越南政府了解誠意，至於核准函何時能拿到？他則說：「這點我們不敢說，當然希望越快越好。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 惡男當心靈導師 下課私處滴蠟油性侵女學員
- 「大甲媽」23:55通過彰市民生地下道
- 日副大臣訪台 學者：替台日高層互訪鋪路
- 孟加拉東北部連環驚爆 至少4死逾40傷
- 邁阿密網賽 盧彥勳男單2輪止步
- 東港東隆宮王船起造 4個月完工
- 支持立專法…先保障法律地位 再漸進修法
- 孝悌楷模與自強兒童 30人獲表揚
- 女醫師秀病患截肢 得意稱：我的第一條腿
- 三月瘋媽祖 這群人比五月天迷更瘋狂
- 10秒結束！ 「大甲媽」遶境到彰化 傳出10人互毆
- 《積木》導演忘記XX 竟引好兄弟來探班
- 日副大臣：訪台雖有困難 還是來了
- 司改會議》陪審制是「夢中情人」 他們都想推行
- 嬉皮虎爸好屌 《大隊長》神奇滿座
- 清明祭祖燒紙錢 肺病活動性喘症狀加劇
- 關之琳劉嘉玲狹路相逢 喝酒說了這些話...
- 關燈一小時活動 預估省電八萬度
- 中客自由行人數回升 比國旅走入更偏鄉
- 是你嗎？1-2月發票千萬獎看這裡
- 兒童節不推「大下課」 北市府：各校自主
- 香港新流行：內在台 移民台灣5年爆增79％
- 蓮香齋拒收舊餐券 民眾怒批：已被加收費用！
- 中市3消防分隊廳舍老舊 議員促修繕
- 歐盟「團結峰會」英相缺席
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 High-level Japanese official visits
- 郭富城爆娶中國網紅 城嫂們不服氣
- 永瀨正敏玩陶 意外結緣堺雅人
- 31次不孕治療、挨萬針 粒線體置換終生女
- 《一週大事》3月19日至3月25日
- 門前排水溝崩塌 半年修不好
- 中職兩地開打、SBL冠軍賽 今日賽事預告與轉播
- 說不動自家人 川普萊恩雙輸
- 〈生活大補帖〉候診禮讓 溫馨滿診間
- 「街頭霸王」回來囉 諾爾泯恩仇挺戴蒙
- 全象主場搶首勝 「獅」速列車拚開胡
- 12歲以下孩童 4月搭雙巴免費
- 大港嗨尬滅火器 王世堅被拱跳海
- 林邊納骨塔週休 祭祖吃閉門羹
- 追著田壘走 周儀翔連莊MVP
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台塑越鋼高爐首季點火 落空
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分