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台塑越鋼高爐首季點火 落空

2017-03-26

〔記者張慧雯／台北報導〕原訂今年首季點火的台塑越鋼廠高爐，隨著時日逼近卻一點消息也沒有，首季點火希望渺茫！越鋼廠高層無奈表示，「現在還在走程序，目前尚未收到核准函」；同業則私下直言：「技術沒問題，有問題的是政治因素，是人的問題啊！」

台塑越鋼廠去年因污染被越南政府開罰五億美元（約新台幣一六三億元），去年八月底，前台塑集團將罰鍰繳清，但點火時程卻一延再延，原訂去年第三季，之後改為去年底前，再延宕至今年首季，卻遲至今日仍無法取得核准函。

台塑越鋼廠發言人張復寧去年十二月曾表示，越南資源環境部有派人來廠區視察，台塑越鋼廠也針對污染改善進一步解釋，「一切都有依照原計劃執行」，讓越南政府了解誠意，至於核准函何時能拿到？他則說：「這點我們不敢說，當然希望越快越好。」

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  • 目前台塑越鋼廠的高爐不能啟動，只有煉焦及熱軋工廠可運轉。 （台塑集團提供）

    目前台塑越鋼廠的高爐不能啟動，只有煉焦及熱軋工廠可運轉。 （台塑集團提供）

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