川普減稅 學者：短多長空、先甘後苦
2017-03-26
〔記者盧冠誠／台北報導〕對於美國川普政府的減稅政策，台經院景氣預測中心主任孫明德以「短多長空」、「先甘後苦」形容；他說，前面減稅對民眾當然是好事，但後面還錢就會很辛苦。
孫明德表示，要降低財政赤字，當然是要「開源節流」，減稅卻剛好相反；不過，假設川普政府能成功吸引企業回流美國，產生「薄利多銷」的效果，財政赤字則不一定擴大。
至於貧富差距的問題，孫明德指出，川普政府是減企業及有錢人的稅，確實會讓貧富差距擴大，這部分比較沒有太大疑問。有關「供給面經濟學」目前在主要國家中的應用，孫明德表示，的確比較少國家採取該學派的論點，像歐洲國家仍以高稅率為主，日本先前還調高消費稅；美國方面，前總統雷根時代的經濟也沒多好，反倒是前總統柯林頓時期比較好。
元大寶華經濟研究院院長梁國源也表示，美國雷根總統時代的經濟表現，是否完全來自「供給面經濟學」，以及減稅政策有無留下後遺症，都是值得探討的；畢竟學理是一回事，「供給面經濟學」在實證上並無一致性的定論。
雷根稅收增加 因景氣回升
中央銀行也指出，「供給面經濟學」的支持者常稱頌雷根於一九八○年代推動的減稅改革，使得美國經濟恢復榮景、稅收增加；然而，更多經濟學者強調，雷根時代稅收的增加非肇因於減稅，而是景氣由谷底回升的正常現象。
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