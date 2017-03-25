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國銀踩中企地雷 賺白菜利潤扛白粉風險

2017-03-25

〔記者盧冠誠／台北報導〕在馬政府鼓吹下，過去大舉西進的本國銀行，近年陸續爆發呆帳，不僅對國銀造成嚴重衝擊、危及金融穩定，甚至要由全民買單，面對財務報表極度不透明的中國企業授信，無疑是「賺賣白菜的利潤，扛賣白粉的風險」。

一家中企索力 六家國銀被倒

國銀踩到中企地雷，比較著名的案件包括中國旭光高新材料、索力鞋業，以及福斯特紡織等，特別是二○一四年八月才取得銀行團六○○○萬美元聯貸的索力鞋業，還是一家獲得中國泉州市政府推薦的企業，沒想到隔月就倒帳。索力鞋業聯貸案有國泰世華銀行等六家台資銀行參貸，而旭光高新材料波及以兆豐商銀為首的銀行團，至於福斯特紡織則是向台灣銀行等八家台資銀行借款，不論是公股行庫，還是民營銀行，都難逃踩到地雷的命運。

公股行庫主管表示，現階段國內外環境對中國皆不是很有利，且中國企業財務透明度不足，加上若沒有提供有效擔保品，對銀行債權確實存在相當風險，利率加碼再高都無法彌補倒帳損失。

「誰知道下顆未爆彈在哪？」民營銀行主管說，萬一在中國逾放情況過於嚴重，甚至風險延燒台灣母行，將引起重大風暴，不得不提高警覺。

中央銀行日前也提醒，鑑於中國經濟成長減緩、股匯市波動加劇且商業銀行不良貸款率提高，相關曝險仍面臨較高信用及市場風險，國銀應密切注意其經濟金融情勢的變化，並採取適當因應措施。

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  • 索力鞋業惡性倒帳，台灣六家銀行踩到地雷。圖為索力鞋品。（取自網路）

    索力鞋業惡性倒帳，台灣六家銀行踩到地雷。圖為索力鞋品。（取自網路）

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