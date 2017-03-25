中國最大乳品公司
2017-03-25
中國輝山乳業控股公司於1951年在瀋陽成立，前身為「輝山乳廠」，主要業務包括經營牧草種植、飼料加工、乳牛飼養繁育及全品類乳製品加工，生產基地包括遼寧瀋陽、錦州、阜新及撫順等地，現為中國最大的乳品公司之一。
輝山乳業在2013年9月27日於港交所主板上市，根據該公司去年11月公布的半年財報，截至2016年9月30日，營收為25.164億人民幣，年增17.7%；2016年輝山乳業董事長楊凱更以身價人民幣260億元，登上胡潤百富榜第66名。（編譯王惠慧）
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