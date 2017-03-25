放空機構渾水︰輝山公司價值接近零

2017-03-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國知名放空機構渾水公司（Muddy Waters）去年十二月報告指控，輝山乳業涉財務詐欺、公司價值「接近零」，並羅列其利潤灌水、資本支出和收入造假、負責人涉侵吞及轉移資產、財務槓桿率過高而瀕臨違約等多項問題；當時輝山否認所有指控。

輝山股價昨狂瀉八十五％後停牌，渾水創辦人布拉克表示訝異、「未預料」，他從未見過像這樣在最初放空報告後股價數月維持平穩走勢，接著就無預警崩跌；渾水二○一一年以放空中國嘉漢林業聞名，曾狙擊的美國中概股還包括東方紙業、綠諾國際、中國高速頻道在內。

渾水去年底報告指控輝山：至少二○一四年起就公布造假財報，牧草謊稱自產自足，卻長期向美國供應商安德森（Anderson）乾草穀物公司購買；牧場資本支出灌水高達十六億人民幣，以「支持公司收入報表」；子公司四個牧場被移轉至由董事長楊凱實際控制的未揭露實體，楊凱侵吞資產至少一．五億人民幣。

渾水指控，輝山資產被嚴重灌水，加上信貸槓桿率「高得驚人」、被會計師審計簽註「警告意見」，已處於債務違約邊緣，價值「接近零」。

當時輝山股價遭空襲後曾短暫下跌和暫停交易，但迅速澄清、逐條批駁，否認一系列指控，宣稱保留法律追訴權，楊凱夫婦並增加持股至七十三％來止血。